Fue a un bar; pidió café descafeinado, le trajeron el común y se quejó en las redes: “Me tiembla el pulso”

“Yo soy hipertensa desde siempre, y el café me afecta mucho aunque me encanta", explicó la mujer (Getty Images)

Los servicios gastronómicos no solo implican satisfacer el paladar de los comensales, sino también salvaguardar su bienestar. Un desliz, intencional o no, en la preparación de una bebida o un plato puede desencadenar consecuencias adversas para la salud de quienes los consumen.

Recientemente, una usuaria española de la plataforma digital X, a través del seudónimo @LavecinaO, compartió en redes sociales su vivencia luego de un incidente en un bar local. Su petición de un café descafeinado resultó en la entrega de una taza de café común. La situación, más allá de ser un simple error, desencadenó una serie de reacciones físicas adversas en la mujer, quien no dudó en expresar su malestar en las redes.

“Hoy he ido a una cafetería, a la que suelo ir siempre, a desayunar. He pedido el café descafeinado de sobre. Por lo que sea, la chica que atiende, hoy estaba despistada y me ha traído el café de máquina”, relató la usuaria en su publicación.

Según su relato, la mujer consultó dos veces a la camarera sobre la naturaleza de la bebida servida, recibiendo en ambas ocasiones la confirmación de que era descafeinado. Sin embargo, al probarlo, se dio cuenta del error. “No lo era. Ahora estoy con los nervios de punta, me tiembla el pulso y me siento como si fuese colocada”, lamentó.

Su experiencia rápidamente captó la atención de la comunidad virtual, acumulando miles de reproducciones, “Me gusta” y retuits. Usuarios de la red social manifestaron su empatía; algunos de ellos compartieron experiencias similares de recibir la bebida equivocada en establecimientos gastronómicos.

La usuaria enfatizó que su solicitud de café descafeinado no era un capricho, sino una necesidad derivada de una condición de salud. “Yo soy hipertensa desde siempre, y el café me afecta mucho aunque me encanta... Es una putada cuando se equivocan”, explicó.

Este incidente resalta la importancia de la atención al detalle en la industria de servicios alimentarios, así como la necesidad de conciencia sobre las necesidades específicas de los clientes, especialmente en lo concerniente a la salud.

“Mi madre sufre del corazón y cuándo no se lo ponen descafeinado, nos joden bastante. He tenido un negocio y sinceramente, el precio del café es irrisorio cómo para no cambiarlo si se equivocan”, “A mí me pasaba con la sin lactosa y vaya días que pasaba, hasta que me pasé a la avena y ya no hay dudas”, “A mi me pasa lo que a ti. Si no es de sobre no lo quiero porque no me fío. Me pongo de los nervios un día entero cuando se equivocan y me produce ansiedad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.