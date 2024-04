Una española se mostró sorprendida por la idea que tienen los estadounidenses sobre las costumbres de los europeos

El video superó más de 340 mil reproducciones en la red social y alcanzó más de 52 mil likes (@valorians)

Una española compartió en TikTok su asombro ante las preguntas y afirmaciones sobre Europa que escuchó de amigos estadounidenses, generando gran impacto en la red social. A través del usuario @valorians, el video de Valeria reveló la sorprendente percepción que algunos estadounidenses tienen sobre el viejo continente.

Entre las anécdotas más llamativas, la usuaria relató cuando le preguntaron si en Europa los coches tenían cinturón de seguridad, algo que la dejó sin palabras. Pero la confusión no terminó ahí, ya que también le consultaron si usaban dólares como moneda. “Me decían, bastante picados, que por qué no celebrábamos la independencia americana”, aseguró, incrédula. “¿Pero cómo vamos a celebrar el 4 de julio en Europa? Por favor, es que me vuelvo loca”, añadió.

Otro de los comentarios que más le sorprendió fue cuando le aseguraron que había varios tipos de vacas. Valeria aseguró que sus amigos creían que algunas daban leche desnatada, mientras que otras ofrecían semidesnatada.

Además, relató una divertida anécdota en la que, durante un campamento, la incluyeron en el equipo de México en una división de equipos ya que pensaban que era lo mismo sólo por hablar en español.

El video superó las 340 mil reproducciones en la red social y alcanzó más de 52 mil likes. “Lo de los dólares no es tan raro, pero el resto sí”, “Lo de las vacas... jajaja. Vivimos en una simulación”, “Yo cada día que pasa pienso que Harvard no es tan difícil”, “Lo de las neveras es increíble aún conservamos la comida en sal obviamente”, “Yo quiero una vaca de leche condensada”, “A mi directamente me preguntaron si en España teníamos coches”, “Yo soy de Perú... Y una vez me preguntaron en que parte de España estaba”, “Los estadounidenses viven en su burbuja, son como los Amish del planeta Tierra, viven tan aislados por sus estados que son como el show de Truman”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.