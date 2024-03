No la dejaron ingresar por su vestimenta a un templo en Tailandia y tomó una decisión que sorprendió en TikTok

El video superó las 2 millones de reproducciones en TikTok y alcanzó más de 240 mil likes (@amarmolmc)

Una pareja de influencers españoles causó risas en las redes sociales al compartir su ingeniosa solución para cumplir con las estrictas normas de vestimenta de los templos en Tailandia. Ángela Mármol y Archie Ted se encuentran actualmente de viaje por el país asiático y, al enterarse de que a las mujeres no se les permite ingresar a los templos con los hombros y las rodillas descubiertas, decidieron intercambiar sus prendas de vestir de una manera creativa.

En un video publicado en TikTok, que acumuló más de dos millones de reproducciones y 240.000 ‘me gusta’, Ángela explicó la situación y cómo resolvieron el problema. “Como a los hombres no les hace falta, lo mejor es intercambiarme la camisa”, dijo ella con ironía. Así, la joven vistió con una camiseta y un pareo largo alrededor de las piernas, mientras que Archie usó el mini top de su acompañante.

A pesar de que la restricción de vestimenta no distingue entre sexos, con los hombres también se espera que se tapen, esta pareja decidió hacer un video a modo de broma con la estrategia que se les ocurrió para visitar los templos.

En Tailandia, las mujeres tienen prohibido especialmente tener las rodillas descubiertas en los templos. Cabe destacar que aunque esta norma es generalizada en muchos de ellos, en el que visitaron parecía no aplicarse esa restricción, ya que en algunos lugares solo se prohíbe a las mujeres tener las rodillas descubiertas, mientras que con los hombres son más permisivos, al igual que con niños y niñas.

Los chicos, a modo de broma, se intercambiaron la ropa y subieron el video a sus redes

“Este hombre si resuelve”, “Yo siempre he dicho que a los tíos les quedan súper bien los tops”, “Jajaja me parece perfecto”, “Qué mona con la camiseta del Goat”, “¿Por qué le queda tan bien el crop top?”, “Jajaja qué guapos”, “Pues no le queda mal el top”, “Eso es un poco machista lo de Tailandia”, “Pues es un trucazo en realidad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.