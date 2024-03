Una argentina mostró las cosas que más le llamaron la atención de una playa de Dubái y su video fue furor en TikTok

El video tuvo más de 220 mil reproducciones y superó los 22 mil likes (@cam.guerra)

En un video publicado en TikTok, una argentina llamada Camila, que reside en Dubái, mostró las curiosidades más llamativas que encontró paseando por la playa. La joven, acompañada por su novio Tomás, destacó varias particularidades que la sorprendieron.

El video, compartido bajo el usuario @cam.guerra, mostraba a la chica en las pintorescas costas de Marina Beach. Su primera sorpresa fueron los lockers en la playa, una idea que le pareció “genial”. Luego, señaló un parador con una estructura llamativa, admitiendo desconocer su función.

Una de las atracciones que más llamó su atención fue el famoso restaurante Dinner in the Sky, donde se puede almorzar a gran altura. Camila explicó que las mesas están suspendidas en el aire, creando una experiencia única.

Otras curiosidades que destacó fueron los inflables del parque acuático, la costumbre de las mujeres de dejar carteras costosas en la arena sin preocuparse por la seguridad, y la presencia de dromedarios caminando por la playa. También elogió la calidad de los baños públicos, indicando que podrían pasar horas observando las peculiaridades de Dubái.

La chica compartió las curiosidades más llamativas que encontró paseando por la playa.

El video recibió miles de reproducciones y cientos de likes, generando un debate entre los espectadores. Algunos elogiaron la seguridad del país, mientras que otros preguntaron por la ubicación exacta de la playa.

El video tuvo más de 220 mil reproducciones y superó los 22 mil likes. “Es uno de los países más seguros”, “En España hay de eso menos la torre esa de comida, las taquillas y camellos”, “Yo con mi bolso del super en la playa”, “Amo todo. Gracias por mostrar ni en figuritas me imaginaba esas cosas”, “Todo es de buena calidad en Dubai”, “Los inflables en el mar, me encantó”, “Me encanta todo, son dromedarios, no camellos”, “Qué bueno el primer mundo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.