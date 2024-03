Su novia estaba en trabajo de parto y decidió darle apoyo de una forma particular

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @facuu.pozo)

El joven conocido en TikTok como @facuu.pozo se volvió viral recientemente al mostrar un gesto de apoyo inusual pero conmovedor hacia su pareja, Eugenia, quien estaba a punto de dar a luz.

En un video compartido en la plataforma de videos cortos, se puede ver a Facundo alentando a Eugenia de una manera muy peculiar: con un cántico de cancha personalizado.

Mientras Eugenia se encontraba recostada, Facundo la animaba con las siguientes palabras: “Somos el pueblo y el carnaval, dale Eugenia querida, dale Eugenia querida tenés que pujar, el Facu va a estar y te va a alentar...”. A pesar de que ella le pedía que mantuviera el silencio por si había otras personas descansando cerca, él continuó alentándola en voz alta.

“Estaba por tener a la bebé y yo la alentaba desde afuera” escribió el futuro padre en un texo sobreimpreso sobre el clip.

El video rápidamente se viralizó en TikTok, acumulando más de 600.000 reproducciones y alrededor de 79.000 “me gusta”. La singular forma en la que Facundo apoyó a Eugenia en uno de los momentos más importantes de sus vidas conmovió a cientos de personas en las redes sociales, generando una ola de mensajes de apoyo en la sección de comentarios.

“Amigo cualquier cosa te caemos a ayudarte a alentarla”, “Si el padre de mis hijos no me alienta, me separo”, “¿Y los bombos amigo? Por qué no avisas, íbamos una banda completa”, “Podran estar tan diosas previa al parto” y “Sos mi ídolo a partir de ahora” son algunas de las reacciones en la publicación.