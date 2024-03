Mostró la tecnológica forma de hacer las compras en Suiza y el video se viralizó

El video acumuló más de 2,4 millones de visitas en TikTok, con más de 173,000 ‘Me gusta’ (@flakete10)

El usuario de TikTok, Jenaro Wilhelm, mostró una innovadora fórmula suiza para hacer las compras, que sorprendió a miles de personas en las redes sociales. El joven argentino destacó un sistema que facilita la experiencia de compra de manera significativa.

El video comienza con Jenaro explicando cómo funciona el sistema en Suiza: un aparato se coloca en el carrito para escanear los códigos de los productos y así saber cuánto se gastará. Este método permite a los clientes conocer los precios y eliminar productos de la lista si así lo desean, haciendo que la compra sea rápida y eficiente.

Al finalizar la compra, el cliente deja el aparato en su lugar y es dirigido a un cajero automático. Este sistema, basado en la confianza en los clientes, impresionó a muchos por su simplicidad y eficacia. El video acumuló más de 2,4 millones de visitas en TikTok, con más de 173,000 ‘Me gusta’. Si bien el video fue compartido por primera vez en 2023, Jenaro volvió a subir el mismo video en las últimas semanas donde obtuvo miles de reproducciones nuevamente.

Los comentarios en la publicación fueron diversos. Algunos usuarios han expresado su asombro por la confianza depositada en los clientes, mientras que otros han señalado que no están de acuerdo con el sistema tecnológico ya que en el local no se necesitan tantos empleados.

“Menos plaza de trabajo, es el lado negativo de esto”, “¿Por qué no nací en Suiza?”, “Lo que me gusta de Suiza aparte de sus paisajes montañeses es la tranquilidad que allá sí se la toman en serio por lo que he visto”, “También existe en Alemania”, “Rápido, sencillo y sin colas. Pero también sin trabajadores”, “Yo me quejo de que Alemania es caro pero cuando fui a Suiza conocí lo que de verdad es caro”, “Adiós el trabajo de cajera...no es confianza...es ahorro de personal”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.