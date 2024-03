Pusieron un cartel en la puerta del edificio dirigido a quienes piden ropa y se viralizó en las redes sociales

Un mensaje pegado en la puerta de un edificio generó debate entre los usuarios de la red social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje inusual que se difundió desde un edificio y fue compartido en X, se convirtió en tema de discusión en las redes sociales. Un cartel pegado en el portero eléctrico del lugar alertaba a los posibles visitantes: “No tocar. No tenemos ropa ni cosas para regalar. Cuando tengamos, se dejará en una bolsa en el árbol”. Esta advertencia también se extendió a los vendedores ambulantes con un claro mensaje: “Prohibido tocar timbre, vendedores. Muchas gracias”.

El periodista Juan Pablo Mansilla fue quien compartió la imagen en su perfil, desatando una ola de opiniones en línea. Algunos usuarios criticaron la medida, argumentando que los carteles no evitarían que las personas toquen el timbre. Otros, en cambio, respaldaron la iniciativa, manifestando su cansancio por las interrupciones constantes en sus hogares.

La publicación tuvo más de 1,4 millones de visualizaciones en X (ex Twitter) y superó los 10 mil likes (@juanpmansilla)

La publicación obtuvo más de 1,4 millones de visualizaciones en X (ex Twitter) y superó los 10 mil likes. “Yo, si no estoy esperando algún pedido, delivery, o alguna visita técnica programada, desconecto el portero de mi departamento. Si alguien me viene a visitar, seguro avisará por WhatsApp”, “Eso es pedir por favor que te toquen el timbre cada 15 segundos”, “Les tocaría el timbre cada vez que pasara por ahí”, “Si además no buscan ropa para donar sino para ver si es de marca y poder revenderla, la que no les sirve la tiran. Lo tendrían que haber electrificado”, “Un buen edificio“, “Cómo se nota que no les tocan el timbre 9 veces por día pidiendo ropita”, “No sirve más el timbre porque los únicos que lo usan son los que vienen a romperte las pelotas”, “Hoy es innecesario el timbre. Yo lo desconectaría directamente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.