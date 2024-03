Pensaban que habían elegido los mejores asientos en el avión pero la realidad los golpeó de la peor manera

El video tuvo más de 20 millones de visualizaciones en la red social y superó los 1,7 millones de likes (@sergiocarrallo)

Los vuelos y las vacaciones van de la mano, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de explorar destinos lejanos, sumergirse en nuevas culturas y crear recuerdos inolvidables. Para muchos, el simple acto de abordar un avión despierta emociones de anticipación y emoción, marcando el comienzo de una aventura llena de descubrimientos y experiencias únicas. Sin embargo, también pueden surgir sorpresas inesperadas.

Te puede interesar: Mostró como son los productos que venden en un supermercado “para vagos” en España y sorprendió en TikTok

En un video compartido en X, dos pasajeros mostraron su desilusión al descubrir que los asientos “1A” y “1B”, reservados por su asistente, no eran los esperados.

El usuario que compartió el video escribió: “Cuando tu asistente reservó 1A y 1B y pensabas que eran los mejores asientos del avión”. En las imágenes se ve claramente que, lejos de ser los mejores, estos asientos están del lado del revés y, por consecuencia, tienen a todos los pasajeros frente a ellos. Entre risas, los chicos mostraron su experiencia y la poca privacidad que tuvieron durante su viaje.

En un video compartido en X, dos pasajeros mostraron su desilusión al descubrir que los asientos “1A” y “1B”, reservados por su asistente, no eran los esperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video tuvo más de 20 millones de visualizaciones en la red social y superó los 1,7 millones de likes. “Así nos sentimos las tripulantes cuando vamos frente a los pasajeros”, “Qué incómodo”, “Incómodo momento”, “Jajajaja me siento ahí mínimo ya a entablar conversaciones con los de al frente porque sin decir nada lo sentiría incomodo”, “Me muero si tengo que pasar así todo el viaje”, “Por eso los reservo yo, y no mi asistente”, “¿Por qué existen esos asientos?, Mirar todo el avión hacia abajo es una locura”, “Imagina que eres introvertido y consigue esos asientos”, “¡¡Tuve esos asientos una vez!! Dios mío, lo odiaba. No sabía dónde mirar porque constantemente hacía contacto visual con la gente. Decidí cerrar los ojos y me desperté con baba corriendo por mi barbilla”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la plataforma china.