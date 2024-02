Le ofrecieron el asiento en un subte de Madrid y se quedó sin palabras: “¿Me veo vieja?”

La chica contó el gesto que tuvo un pasajero en el transporte público y quedó completamente sorprendida (@rebehealthy)

Una usuaria de TikTok, identificada como @rebehealthy, compartió su experiencia en el subte de Madrid, destacando la falta de caballerosidad entre los pasajeros. En un video publicado, relata cómo un joven le cedió su asiento en uno de los vagones, un gesto que ella recibió con sorpresa y gratitud.

Te puede interesar: Compraron una casa en ruinas, decidieron reformarla con poco presupuesto y su historia se hizo viral

“Siempre me quejo de la poca caballerosidad que hay en España en general, pero me acabo de montar en el metro y un chico bien guapo me ofreció su sitio”, expresó la joven en el video. Aunque agradeció el gesto, admitió sentirse desconcertada, ya que este tipo de acciones suelen asociarse más con personas mayores. “¿Se me ve vieja?”, reflexionó.

La usuaria señaló que la falta de tales gestos se volvió tan común que ahora resultan inusuales cuando ocurren. Además, reveló que, aunque rechazó la oferta del chico, habría apreciado que este hubiera mostrado interés más allá de cederle el asiento, y que le hubiese gustado que le pidiera su número de teléfono.

Aunque agradeció el gesto, admitió sentirse desconcertada, ya que este tipo de acciones suelen asociarse más con personas mayores o embarazadas.

La mujer subió su video a sus redes sociales y generó debate entre sus seguidores. “Dices que aquí no son caballerosos pero podemos ir solas por la noche sin temor”, “Por eso es mejor no ofrecerlo, mayormente dicen no y eso se siente mal, por eso el hombre ya no lo ofrece”, “Un número por una gesto amable se llama necesidad”, “Casi toda la vida viviendo en España y salir con puro latino por eso (o de otros países europeos). Tu lo ves bien por que eres latina. Pero viendo como están las cosas en España con el feminismo es mejor no ofrecer nada a nadie para evitar problemas”, “Más caballeros son en Venezuela, sacas tu móvil y se lo llevan corriendo para que no cargues con él jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.