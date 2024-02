Pidió un jugo en un bar de Egipto y la actitud del mozo lo indignó: “Si no preguntás antes, te roban”

El video generó polémica en las redes sociales. (TikTok: @ibairider)

En una publicación en TikTok, el popular usuario español @ibairider, con más de un millón de seguidores, lanzó una seria advertencia a los turistas que visitan países como Egipto. Asegura que los precios pueden ser exorbitantes y que los visitantes corren el riesgo de ser engañados si no toman precauciones.

En el video, Ibai compartió su experiencia personal mientras visitaba un bar en Egipto. Según relata, decidió pedir un jugo embotellado para evitar que le sirvieran uno hecho con agua de grifo. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el dueño del establecimiento fue a comprar el producto y le cobró casi tres euros, en lugar de los 15 céntimos de euro que, según él, costaba.

“En este tipo de países como Egipto te timan, es así. A los turistas nos engañan”, enfatizó. La situación descrita destaca la importancia de preguntar y negociar precios antes de realizar cualquier compra, ya que los comerciantes suelen inflarlos para los turistas.

Una advertencia que se volvió viral para los turistas en Egipto. (TikTok)

El usuario advirtió que, incluso al preguntar de antemano, los precios para los turistas pueden ser hasta cinco veces más altos que los locales. Sugirió que la clave para evitar ser engañado es la negociación activa y la toma de decisiones informadas.

“Yo siempre te aconsejo preguntar el precio antes. Yo he llegado aquí exhausto, no lo he hecho, pero el precio que te va a dar por ser turista va a ser multiplicado por cinco siempre o por tres o incluso por 10. O preguntas antes o te timan. Si preguntas antes y no negocias, también te timan”, explicó.

La experiencia compartida por este influencer destaca la importancia de la conciencia del precio justo y la negociación para los turistas en destinos turísticos. Este llamado a la precaución resuena especialmente en un momento en el que la confianza del turista puede ser fácilmente vulnerada.

En tanto, en los comentarios de la publicación, los usuarios dejaron sus opiniones al respecto. “No estoy de acuerdo, aquí cobran un tinto de verano, por 4€ que vale 0,35€ y no nos quejamos. O un batido de choco por 3€ y vale 0,40...” y “En España nos cobran 2,20 por una gaseosa que vale en el super 70 centavos y nos parece normal”, son algunos de los mensajes.