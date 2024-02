Reservó una mesa para cinco personas en un restaurante, no fueron y el dueño le envío un duro mensaje

Una de las costumbres que adoptaron muchos restaurantes es la de pedir una seña antes de reservar una mesa (VISUALESIA)

En los últimos tiempos, los dueños de los restaurantes han emprendido una firme batalla contra una tendencia que les causa pérdidas económicas: los clientes que reservan mesas y luego no asisten ni cancelan. Este fenómeno, denunciado por la industria gastronómica, impacta directamente en sus ingresos al mantener mesas inutilizadas. En respuesta, algunos establecimientos adoptaron medidas como la exigencia de una seña económica antes de guardar una mesa.

En ese sentido, una conversación fue difundida en las redes sociales. A través de un mensaje de WhatsApp, el dueño de un local gastronómico de España, se dirigió a un cliente que incumplió su compromiso. El intercambio de mensajes fue compartido en X (ex Twitter) por @soycamarero, generando un debate sobre las responsabilidades de los comensales.

“¡Muchas gracias por hacerme perder una mesa de cinco personas! Os pensaréis que esto es un hobby, pero para mí es mi trabajo y lo que da de comer a mis hijos. Gracias”, reprimió el dueño del local gastronómico, expresando su malestar ante la ausencia del cliente.

La respuesta aparentemente desinteresada del cliente no tardó en generar indignación entre los internautas: “Ya le pedí disculpas. No creo que pasen hambre sus hijos con esos pedazo de cachopos. ¡Un saludo, hasta la próxima”.

Ante la actitud del cliente, el empresario gastronómico no pudo contener su respuesta: “De poco me valen las disculpas cuando llamas a las 12 de la mañana para reservar una mesa y no te presentas. ¿Te hace mucha gracia? Porque a mí ninguna, desde luego. Por cierto, mis hijos comen más cosas además de cachopos”.

El dueño del lugar increpó al cliente por WhatsApp y su conversación fue subida a las redes sociales (@soycamarero) Sanagua, Belen

El posteo obtuvo más de 180 mil visualizaciones y generó debate entre los usuarios. “Está fatal reservar y no ir pero se tienen 15 minutos de cortesía y de no llegar se sientan a los que lleguen sin reserva que siempre hay y si no, es por algo…”, “Estoy leyendo los comentarios a la publicación y me hace llegar a la siguiente reflexión: entiendo que los no show perjudican gravemente al local, y comparto la idea de cobrar una seña para la reserva. Pero, ¿está seña garantizaría la reserva a la hora establecida?”, “Todo mal. Reservar y no presentarse es fatal, obvio, pero el del bar usa a sus hijos y le escribe a un cliente atacando. Se le puede decir lo mismo de mejor manera”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.