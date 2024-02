Estaba probando un filtro de TikTok y vio algo que pensó que era parte del juego pero quedó impactada

El video se volvió viral en las redes sociales. (@ssoffiiittaa)

Una tendencia que ganó popularidad en los últimos tiempos en las redes sociales es el uso de filtros de realidad aumentada, especialmente en aplicaciones como TikTok. Sin embargo, para una joven usuaria -bajo el nombre de @ssoffiiittaa- la inocente experiencia de probar un filtro se convirtió en un episodio inolvidable y viral.

A través de un video publicado en TikTok, Sofía compartió con sus seguidores el peculiar momento que vivió mientras experimentaba con uno de los filtros de la plataforma. Sentada en el confort de su hogar, la tiktoker se grababa a sí misma con el filtro que simulaba la presencia de una rana caminando por su rostro y cabello.

Lo que comenzó como una experiencia lúdica y entretenida tomó un giro inesperado cuando Sofía descubrió, para su horror, que una cucaracha real se paseaba sigilosamente por la pared detrás de ella.

La inesperada visita de una cucaracha arruina la experiencia de una tiktoker con filtros de realidad aumentada. (TikTok)

El video captura el instante en que la joven, completamente sorprendida, emite un grito y se ve obligada a pausar la grabación. En el posteo que acompaña al video, Sofía revela su confusión inicial al creer que la cucaracha formaba parte del filtro. “Pensé que la cucaracha era parte del filtro”, escribió la joven, desatando una ola de reacciones por parte de sus seguidores.

El clip se volvió viral, con más de siete millones y medio de reproducciones, acumulando más de 800.000 “Me Gusta” y miles de comentarios. La anécdota de Sofía se convirtió en tema de conversación en las redes, generando risas y simpatía entre aquellos que se identificaron con la inusual situación.

“Las cucarachas no dan miedo”, “Imaginate si vuela”, “Lo tomaste con bastante calma, yo me hubiera desmayado ahí nomás” y “A mi una vez me entró un abejorro marrón en la boca, lo escupí todo, Muerto tenía sabor a rancio”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.