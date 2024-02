Tuvo una cita con un chico pero nada salió como esperaba y le terminó haciendo pagar la nafta: “Vergüenza ajena”

La chica contó la anécdota en TikTok y el video se viralizó en las redes @agosmaidana_

Agostina Maidana, una joven usuaria de TikTok, compartió su experiencia en un video que generó diversas reacciones en las redes sociales. Esta historia gira en torno a una cita que tuvo con un joven, en la que ella se vio en una situación que no fue de su agrado. Según su relato, tuvo que pagarle la nafta del auto que él había utilizado para recogerla en su casa.

Según Agostina, esa no era la primera vez que se veían, sino la quinta ocasión en la que se encontraban para compartir tiempo juntos. Durante los encuentros previos, Agostina solía realizar un viaje en su propio automóvil, una travesía de casi 2 horas, para visitar al joven en su casa. En cada uno de esos encuentros anteriores, ella asumía todos los gastos relacionados con el viaje. Sin embargo, la situación cambió cuando el chico se ofreció a ir a buscarla.

La quinta y última vez que se vieron ocurrió algo que a Agostina la dejó sin palabras. El vehículo del joven se quedó sin combustible en medio del trayecto hacia su casa. Ante esta situación, el chico detuvo el auto en una estación de servicio para llenar el tanque. Sin embargo, se encontró con un problema: no disponía de dinero en efectivo para abonar la nafta. En ese momento, le solicitó a Agostina que le diera el dinero necesario para la carga del tanque. La chica accedió a su pedido pero lamentablemente, el joven no le reembolsó la suma.

A raíz de su experiencia, la chica tomó una decisión contundente: “Obviamente no lo volví a ver en mi vida”, concluyó.

El video obtuvo más de 70 mil reproducciones en TikTok y superó los 4 mil likes. “Tomá mi sueldo, mi casa, mis ahorros, todo, Imagínate la de citas que pagan los hombres”, “Si nos doliera como a ustedes no saldríamos con nadie”, “Algún día tenías que saber como se siente que te paguen todo de arriba”, “Igual no entiendo, una vez le pagaste algo y para vos ya no va más. Capaz el chico no tenia en ese momento y después de alguna manera te lo reponía”, “No puedo creer que exista alguien así” , “Vergüenza ajena, un viaje de dos horas, más peaje, eso es amor de verdad y el flaco un rata”, “Si te hizo pagarle la nafta es una rata literalmente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.