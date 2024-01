Visitó el bar con las peores calificaciones en internet para analizar si era tan malo y dejó su testimonio en TikTok

El local gastronómico, ubicado en Liverpool tenía 1,9 estrellas sobre cinco (@georgeredfern25)

Un usuario de TikTok decidió explorar la realidad detrás de las críticas devastadoras que pesaban sobre el Strands Cafe and Shakes, un establecimiento en Liverpool, Reino Unido, que llevaba una puntuación de 1,9 sobre 5 estrellas en valoraciones de Internet. Armado con curiosidad y dispuesto a confirmar o desmentir estos comentarios, el tiktoker documentó su experiencia culinaria en la red social, con la única condición de “no mentir”, culminando en una evaluación que contradecía completamente la fama previa del negocio.

La exploración de George Redfern comenzó con cautela, dado que al entrar en el café se encontró con que era el único cliente, una circunstancia que pudo haber presagiado una confirmación de las reseñas negativas. Sin embargo, reveló que la experiencia no corroboró los temores iniciales, y en su testimonio señaló: “Decidí probar este lugar para ver si las críticas eran ciertas. Una reseña decía que me cobrarían por sentarme dentro del café, lo cual no fue cierto”, eliminando así el primer mito. A esto agregó que su café no solo cumplió sino que superó expectativas: “Fue uno de los mejores cafés que he probado”, asegurando así una segunda estrella para el establecimiento.

Más allá de la bebida, el almuerzo también dispuso de una calidad que Redfern calificó como alta, al comentar: “Llegó todo cocinado a buen nivel”, lo que le permitió “disfrutar cada bocado”. Este testimonio directo va en contraposición a la imagen que clientes anteriores habían dibujado del café en sus reseñas por Internet.

El contenido compartido en TikTok por George no tardó en acumular reacciones, sumando más de 130 mil reproducciones y 2.500 ‘me gusta’, además de generar una discusión en los comentarios. Algunos usuarios de la plataforma se apresuraron a señalar la importancia de no siempre tomar las reseñas como veredictos finales y sugerir que algunas pudieran tener motivaciones ocultas: “A veces las malas críticas pueden ser de personas maliciosas”, opinó un usuario de la red social, a lo que Redfern replicó afirmando: “Muy cierto. No me sorprendería que algunos fueran competidores”.

La narrativa del tiktoker culminó, pero lo que este relato destaca es la necesidad de abordar el contenido de las reseñas en línea con cierto escepticismo y la importancia de formarse una opinión propia. Este tipo de experiencias individuales ponen en perspectiva el poder que tiene la reputación digital de cualquier negocio del sector gastronómico, ejemplificando cómo un solo testimonio puede empezar a cambiar la percepción colectiva de un establecimiento.

El caso de este bar resaltó la complejidad del entorno digital en la era de la información, en la que un negocio puede verse sometido al escrutinio público, a veces infundado. Esta situación también recalca el papel que juegan los consumidores en la construcción o deconstrucción de la reputación de bares y restaurantes en el entorno virtual.

“Me encanta la positividad. Las reseñas pueden hacer o deshacer un negocio”, “Estoy seguro de que los propietarios apreciarán sus comentarios. Bien hecho”, “Es bueno ver cosas positivas, tanta gente simplemente se queja de cualquier cosa”, “Siempre son quejas. Los que están satisfechos con el servicio nunca dejan reseña”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.