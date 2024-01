Una argentina reflexionó sobre la colonización española y desató un debate en TikTok: “Ahora hablaríamos quechua”

El video generó polémica en las redes sociales. (TikTok: @yesienunaa)

En TikTok, la usuaria argentina @yesienunaa generó revuelo con un video que captó la atención de sus más de 50.000 seguidores. En esta publicación, la joven no solo comparte su talento al cantar “Bulería” de David Bisbal, sino que también lanza una afirmación provocativa sobre sus raíces y la influencia española en Argentina.

La reflexión comienza con una afirmación audaz: “Si no nos hubieran colonizado los españoles, ahora hablaríamos quechua”. La usuaria, entre acordes de la canción, expresa su sorpresa al darse cuenta de que interpreta el tema “como una española”. La crítica se dirige a los “estúpidos españoles” a quienes acusa de haber “robado” su lengua.

En la descripción adjunta al video, profundiza en sus pensamientos, destacando la conexión entre la colonización y la pérdida de sus ancestros. La chica argumenta que aquellos genuinamente argentinos, sin ascendencia italiana o española, experimentan un fuerte recordatorio de la tragedia que fue el exterminio de sus antepasados.

La usuaria de TikTok cuestiona sus raíces y la influencia española en Argentina.

“Es un momento en el que caes de nuevo en la cuenta de que mataron a todos tus ancestros”, escribió, agregando que es esencial recordar este hecho. Además, reconoce la diversidad de la identidad argentina, mencionando a aquellos que son “verdaderamente argentinos y no hijos de italianos o españoles”.

Sin embargo, no cae en el resentimiento total, señalando que, de no haber ocurrido la colonización, ella aún hablaría español debido a su amor por las culturas del mundo. No obstante, destaca la pérdida casi total de la cultura quechua en Argentina, expresando su admiración por la preservación de estas lenguas en Bolivia, donde la gente aún habla quechua y aymara.

La reflexión concluye con la promesa de la joven de aprender estas lenguas indígenas próximamente, destacando su deseo de reconectar con una parte de la identidad cultural que siente que se ha perdido en su país.

Este video provocó una serie de debates entre sus seguidores, algunos apoyando sus reflexiones mientras que otros cuestionan la percepción de la historia y la identidad cultural de @yesienunaa. “Creo que un acto político contra eso es aprender quechua”, “Mi abuelita intentó mantenerlo enseñándome malas palabras en quechua” y “Si descendés de europeos probablemente los colonizadores eran tus antepasados”, son algunos de los mensajes que recibió.