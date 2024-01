Va a ser padre y recurrió a las redes para pedir un consejo: “No siento nada”

Un hombre contó que su esposa se encuentra en su tercer mes de embarazo y reveló que está luchando contra una profunda falta de conexión emocional con su futuro hijo.

Tanto la maternidad como la paternidad suelen ser experiencias que muchos idealizan, pero también pueden llevar consigo una serie de emociones y preocupaciones que no siempre se expresan públicamente. Recientemente, en un popular foro en línea, un futuro padre compartió sus sentimientos abiertamente generando una amplia discusión en la comunidad virtual.

El usuario Fit_Nectarine7069, cuya novia se encuentra en su tercer mes de embarazo, reveló en su publicación que está luchando contra una profunda falta de conexión emocional con su futuro hijo. Esta situación lo ha llevado a experimentar sentimientos de ira, frustración y autodesprecio. A pesar de estar presente en el proceso de embarazo y apoyar a su pareja, él se enfrenta a una sensación de soledad abrumadora debido a su incapacidad para conectarse emocionalmente con la idea de ser padre.

“Pasan los días y no siento nada. Vivimos juntos y estoy acompañando en todo en estos momentos, estoy presente en todo, pero estos sentimientos me duelen en el alma, en soledad, me siento vacío y muerto en vida”, escribió el hombre.

Este testimonio desencadenó una serie de reacciones y comentarios en el foro, destacando la importancia de reconocer que la experiencia de la paternidad no es uniforme y que cada individuo puede enfrentar sus propios desafíos emocionales durante este período crucial de la vida.0

La publicación tuvo más de 200 comentarios en Reddit (@Fit_Nectarine7069)

“Las películas hacen mucho daño. Ahora mismo no sientes nada, y te adelanto que podría pasarte que hasta que la criatura no empiece a interactuar contigo (sonreírte, llamarte, hacerte gestos) igual no sientes nada (los primeros seis meses para el bebé sólo existe la madre). Date un poco de tiempo y no te agobies”, “Cada persona lo asimila a su debido tiempo, quizá no esperabas la noticia y ahora tienes más preocupación que otra cosa, no eres un monstruo por eso, la empatía se abrirá paso finalmente porque es naturaleza humana y no todos somos personajes de Disney que actúan 100% con perfecto respeto a las convenciones sociales”, “Imagínate que duro debe ser sentir lo mismo llevando al niño en la barriga”, “Los hombres también tenemos sentimientos”, “Ve a terapia hermano. Estoy contigo, ten fe en que todo irá bien. Buena suerte y mucho amor, bro”, fueron algunos de los 200 comentarios que dejaron los usuarios de Reddit.