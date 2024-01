Una joven mostró el lado difícil de su vida siendo “mantenida” y generó una catara de reacciones en las redes

El video generó polémica en las redes sociales. (TikTok: @soynathc)

Una reciente revelación en un video de una mujer en México desató una polémica en las redes sociales al abordar las complejidades de vivir como una “mantenida”. Aunque la joven asegura que su vida no es todo “color de rosa”, muchos críticos consideran que hablar de dificultades en su situación es un privilegio y una falta de empatía hacia quienes enfrentan verdaderas adversidades económicas.

En el clip, la protagonista comparte con sus seguidores cómo comienza su día, destacando la falta de preocupaciones financieras y la libertad para manejar su tiempo. Aunque no tiene un empleo convencional, mantiene un proyecto de ayuda espiritual ofreciendo consultas de tarot en línea. Su esposo, según ella, se encarga de todas las responsabilidades financieras, permitiéndole disfrutar de una vida tranquila.

La joven describe su rutina matutina, que incluye atender a su esposo, sacar a pasear a su perro y realizar actividades como ir al gimnasio y disfrutar de cafés. Asegura que, a pesar de no tener un trabajo tradicional, su vida no se trata únicamente de mantener su apariencia, sino de encontrar la felicidad en la compañía de su pareja.

La controversia de una "mantenida": entre el privilegio y la libertad. (TikTok)

La mujer sostiene que su estilo de vida es resultado de encontrar al “hombre correcto” que la provee y la cuida, sugiriendo que todas las mujeres desean ser “mantenidas” pero no lo admiten abiertamente. Esta afirmación fue interpretada como una banalización de los desafíos económicos y una actitud privilegiada.

Estas declaraciones provocaron la indignación de muchos internautas, quienes consideran que la joven no comprende las verdaderas dificultades de la vida. La crítica se centra en su aparente falta de empatía hacia aquellos que luchan diariamente para llegar a fin de mes, y es por eso que los usuarios expresaron su rechazo a la postura de la mujer.

“Yo era mantenida y mi exmarido se la pasaba gritándome como si fuera su sirvienta. Con lujo y todo pero yo a eso no vuelvo”, “Quisiese ser esa chica, quiero ese tipo de ‘responsabilidad’”, “Yo era mantenida, pero en agosto me llegó una oportunidad de trabajo y no podía desaprovecharla. Y aquí ando por la vida disfrutando está nueva etapa” y “Yo siempre digo que soy mantenida jajaja lo diré hasta que se me haga realidad”, son algunos de los mensajes.