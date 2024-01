Se quejó con su padre porque a los 10 minutos de bañarse salía agua fría y la respuesta lo dejó sin palabras

Se quejó con su padre por WhatsApp porque el agua caliente en la ducha se acababa a los diez minutos (@peldanyos)

En las redes sociales, un divertido intercambio entre un creador de contenido español, conocido como Sergio Peldanyos, y su padre captó la atención de miles de usuarios en TikTok. Todo comenzó cuando el hombre se quejó con su padre a través de WhatsApp porque el agua caliente en la ducha se acababa a los diez minutos.

La respuesta del padre, compartida en un video que acumuló más de 247 mil reproducciones, desató risas en la audiencia. “Diez minutos de ducha, ¿qué estabas leyendo un libro?”, expresó el padre de manera sarcástica. Sergio, entre risas, reconoció que este tipo de respuestas eran típicas de los padres, quienes disfrutan burlándose de sus hijos cuando los perciben como un poco dependientes.

El divertido intercambio continuó cuando Sergio enfrentó a su padre en persona. “Oye, papá, que he estado diez minutos, eh...”, le advirtió. La respuesta del padre fue igualmente ingeniosa: “Sí, claro, pero con el grifo abierto todo el rato, eso es una barbaridad. Uno coge, se moja, cierra el grifo y se quita el jabón”. Un breve debate siguió entre padre e hijo, concluyendo con el padre señalando que el comportamiento de su hijo “no es normal”.

Quiso consultar el motivo por el que se acababa el agua caliente y su video se hizo viral

El video recibió más de 37.000 “me gusta” y generó numerosos comentarios en la plataforma de videos cortos. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con el padre, considerando que diez minutos de ducha eran demasiado, mientras que otros argumentaron que ese tiempo apenas les alcanza para mojarse por completo.

“10 minutos es muchísimo tiempo”, “Yo me ducho en 40″, “Me acabo de enterar de que compartimos padre”, “Nunca he entendido que hace la gente en la ducha para tardar tanto, es un desperdicio de agua”, “¿Pero esos que dicen que tardan 30/40 minutos, qué hacen?”, “Tiene razón, eh, a mi 10 minutos me parece muchísimo tiempo para ducharse y más si no se tiene el pelo muy largo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.