Se indignó con una compañera porque no le quiso pasar la tarea y su enojo se volvió viral

El video, que fue subido a TikTok, tuvo más de 400 mil reproducciones y generó debate (@paola_morales31)

En pleno mes de enero, con el regreso de las festividades navideñas, miles de estudiantes universitarios españoles se encuentran inmersos en la vorágine de los exámenes finales del primer cuatrimestre. Las noches sin dormir y los apuros de último momento se vuelven moneda corriente durante estas semanas. Sin embargo, un reciente episodio protagonizado por la creadora de contenido de TikTok, Paola Morales, desató un debate en las redes sociales sobre la ética y el compañerismo en el ámbito universitario.

La joven compartió en un video en TikTok una conversación de WhatsApp que sostuvo con una compañera de clase. En la conversación, se reveló que Morales necesitaba un ejercicio de estudio que su compañera tenía en su posesión. “Esto es una conversación con una persona de mi clase que estuvimos hablando el día anterior de un examen para ver qué era importante, lo que podría entrar y ahí me di cuenta de que el ejercicio que me había mencionado no lo tenía”, comenzó a relatar Paola.

Ante la solicitud de compartirle el ejercicio, su compañera accedió, pero indicó que lo enviaría más tarde, ya que estaba en clase. Sin embargo, horas después, la conversación quedó en suspenso. Morales intentó retomar el tema al día siguiente, pero al no obtener respuesta, dio por concluido el asunto. “Supongo que no querrás pasármelo, no pasa nada”, le escribió Paola.

La falta de respuesta de su compañera generó en la tiktoker un notable enojo que compartió en sus redes sociales. “Si tú me preguntas a mí algo y yo sé la respuesta, te hago un video y te lo explico. A esta gente le falta compañerismo y en el día de mañana lo van a pagar. Esto es una carrera y tú vas a aprobar independientemente de que lo haga yo”, explicó.

El video de la joven tuvo más de 400 mil reproducciones y superó los 46 mil likes. “Yo no podría hacer eso, si puedo ayudar, siempre ayudo”, “Entiendo que quizás no sea tu caso, pero a veces también cansa que te pidan los apuntes, etc. los que ves que no hacen nada en clase”, “No entiendo a quienes ven la carrera como una competencia, deberíamos ayudarnos entre todos para ser mejores profesionales en el futuro”, “Toda la gente de la universidad es así”, “Encontrarás a muchas personas así en tu camino, quitarlas de tu lado es la mejor opción”, “A mí me llegaba a agobiar tanto que me pudieran apuntes (media clase)”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.