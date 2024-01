El emotivo gesto de un hombre para acercarle el mar a su esposa que no puede caminar que se hizo viral

El video se viralizó en las redes sociales. (X: @veramaida_)

En un conmovedor video que se volvió viral en las redes sociales, se muestra la hermosa escena de una pareja mayor que desafía las dificultades físicas para disfrutar de un simple pero significativo paseo marino. Aunque la mujer enfrenta dificultades para caminar, su compañero de vida no permite que eso sea un impedimento para compartir momentos especiales.

El protagonista de este emotivo clip se acerca al mar con la intención de recoger agua en sus manos, un gesto que va más allá de lo cotidiano. Luego, recorre lo que parece ser un pintoresco paseo marino para llegar hasta donde está su amada. La mujer, sentada en un banco, espera con una sonrisa.

Lo que sucede a continuación es un acto de amor puro y desinteresado. El caballero comparte el agua recogida en sus manos con su esposa, frotándole las manos con ternura y cuidado. Esta conmovedora escena fue capturada por una usuaria de la plataforma X (anteriormente Twitter), @veramaida_, quien no dudó en compartir el video en su cuenta.

El impacto del clip fue extraordinario, acumulando más de siete millones de reproducciones, 125.000 “me gusta” y superando los 450 comentarios. La gran mayoría elogian la relación de esta pareja, destacando la belleza de su conexión y la inspiración que brindan a quienes tienen la suerte de presenciar su historia de amor.

“Arrepentida de todas las veces que he dicho que el amor romántico es horrible”, “El amor no se expresa ni se demuestra con palabras sino con hechos y que realmente sientas el significado de lo que quieres demostrar en esos momentos que marcan tu vida” y “Nadie que me ame tanto para llevarme agua de mar cuando esté destartalada”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios.