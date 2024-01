Una joven vegana mostró su compra de 15 mil pesos para comer durante todo enero y sorprendió en las redes

El video tuvo cerca de 500 mil reproducciones en la red social (@nutricion.vegana)

Melina, una influencer argentina de nutrición vegana, sorprendió a sus seguidores con una elección inusual para sus almuerzos de enero. Bajo su usuario @nutricion.vegana en TikTok, compartió un video en el que detalla cómo resolvió su alimentación para todo el mes gastando $15.000 pesos.

La joven mostró en su video que adquirió 31 cajas de legumbres variadas y 4 kilogramos de tomate cherry. Optó por las legumbres más económicas, como las arvejas, que oscilaban entre $300 y $320 la caja, mientras que los garbanzos y porotos colorados tenían un precio entre $450 y $500. Entre todas las cajas gastó 12.400 pesos y en los tomates 3 mil. “Resolví todos los almuerzos de enero 2024 por $15.000″, aseguró la chica en el video.

Melina aprovechó los precios en promoción y solicitó al vendedor una mayor cantidad de mercadería, lo que sorprendió al comerciante. En su video, la joven expresó su disposición a repetir los mismos platos a lo largo de enero si estos son equilibrados y le gustan. “Puede ser monótono para muchos pero yo la verdad que no tengo problema. Si el plato es equilibrado y me gusta, que esto me encanta, puedo repetirlo infinitas veces. La idea es comer esto y que me dure todo enero ¿Me voy a aburrir? No creo, no lo sé, todo puede ser”,

La chica explicó que uno de los motivos de su elección se debe a la carga de trabajo que espera durante el mes, lo que le limita el tiempo para cocinar los almuerzos. “Sé que por lo menos en el almuerzo no tengo tiempo, o por lo menos no planeaba dedicarle tanto tiempo a cocinarme”, explicó la chica.

El video tuvo cerca de 500 mil reproducciones en la red social. “¿No sale más barato comprando en una dietética las legumbres secas?”, “Hay que aprovechar el tomate cherry y hacer en conservas, yo los hago confitados con ajo riquísimo”, “Compartí las recetas usando eso… con lo caro que esta todo, las buenas ideas sirven”, “¿Me pasarías recetas por favor? Quiero empezar a comer legumbres y nunca se me ocurre hacer nada más que ensaladas”, “Yo viendo esto sabiendo que no como una legumbre ni por error. No estoy orgullosa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.