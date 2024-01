Volvían de bailar, su amiga sufrió un inconveniente con sus botas y él tuvo un gesto único: “Eso es un amigo de verdad”

El video tuvo más de 2 millones de reproducciones y superó los 350 mil likes. (@gabiacop)

En un mundo cada vez más dominado por las redes sociales y la viralización de momentos fugaces, a menudo se encuentran historias que sirven para recordar la esencia de la verdadera amistad. Un joven decidió improvisar un cambio de calzado con una amiga y el video se volvió viral en TikTok.

En un gesto que fue furor en las redes, Gabriel, un usuario de la plataforma china, demostró la verdadera amistad que comparte con una de sus amigas durante una noche de diversión en un boliche. El momento, capturado en video y compartido en su cuenta desencadenó una avalancha de comentarios positivos.

En el video, se puede observar cómo el joven presta sus zapatillas a su amiga para que pueda caminar con comodidad, mientras él se puso las texanas blancas que ella llevó al local bailable. En la descripción del posteo, Gabriel no pudo evitar expresar su sorpresa ante la elección de calzado de algunas mujeres suelen usar para salir. “Yo no entiendo a las minas que salen a bailar con esto, 10 minutos y me salieron 5 ampollas”, escribió el joven en sus redes.

La reacción en línea no se hizo esperar, con comentarios que elogiaban la generosidad y la amistad verdadera demostrada en el video. Una joven escribió: “Jajajaja lo amé al chabón”, mientras que otro bromeó: “Tobillo salió del grupo”. Otros usuarios expresaron su deseo de tener un amigo como él, aunque algunos admitieron que no podrían intercambiar calzado debido a las diferencias en el tamaño de sus pies.

El joven que además llevaba una conservadora no lo dudó y se puso las texanas blancas de su amiga

El video superó las 2 millones de reproducciones y obtuvo más de 350 mil likes. “Cómo se le dobla el pie jaja”, “El verdadero yo resuelvo y hago pose de paso”, “Le fallaba la patita”, “Por un 2024 con amigos así”, “Sos el uno en un millón de amigos literal”, “Chicas ya saben, no esperen menos que eso”, “Las botas todas dobladas después jajajaja”, “No paro de reírme jajaja”, “Pobre el amigo con las botas la cartera y la conservadora jajajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.