Un grupo de amigas alquiló una casa en la playa y lo que encontraron las dejó aterrorizadas

Con la llegada del verano, miles de personas se embarcan en viajes hacia distintos destinos en busca de un merecido descanso. Un grupo de amigas no fue la excepción, y alquiló una casa en Pinamar para disfrutar juntas de los últimos días del 2023 en la playa. Sin embargo, lo que prometía ser un relajante inicio de vacaciones se convirtió en una experiencia inusual y un tanto aterradora.

Cuando las amigas ingresaron a la casa que habían alquilado, la emoción de estar juntas se desvaneció en cuestión de segundos. La razón de su sorpresa y preocupación fue una inesperada visita en forma de una araña gigante que caminaba por una ventana.

La cuenta de Twitter @aliaschipi fue el canal por el cual estas amigas compartieron su inusual encuentro. El video que capturó el momento se volvió viral en la plataforma. Las reacciones de las chicas fueron evidentes, con gritos de sorpresa y desconcierto.

No obstante, dos de las valientes amigas decidieron enfrentar a la araña y tomaron la iniciativa de sacarla de la casa. Utilizaron un contenedor plástico y un diario para atrapar al arácnido. Después, rodearon el recipiente con papel y optaron por liberar a la araña en el jardín, mientras expresaban su alivio y emoción.

La estrategia de las chicas para liberarse de la araña se volvió viral en la plataforma china

El video tuvo más de 700 mil reproducciones en TikTok y superó los 48 mil likes. “Es una araña , tanto escándalo por eso jaja. La flaca con el palo de hockey quería resolver el problema para siempre... la amo”, “Se asustó cuando le gritaron”, “La araña: No me van a creer lo que me pasó en esa casa”, “Pobre la araña, terrible experiencia”, “La araña: Story time de la vez que unas humanas me hicieron volar en un recipiente”, “Se merecen el like”, “Son más valientes que mi marido jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en el video.