Un regalo soñado: invitó a su papá y a su hermana de vacaciones para que conozcan el mar y su reacción fue emocionante

En una sorprendente muestra de amor y gratitud en vísperas de Navidad, Facundo decidió darle a su padre y a su hermana, Nahi, un regalo que conmovió a todos los usuarios de TikTok. Con una carta que decía “Para un superhéroe que no tiene capa pero siempre está cuando más lo necesito”, Facundo les entregó un misterioso paquete.

Sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, padre e hija abrieron el regalo y encontraron dos boletos. Fue entonces cuando la emoción se apoderó de ellos. La niña, sin entender del todo, pasó los boletos a su padre, quien tuvo que ponerse los anteojos para ver lo que realmente decía. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas cuando se dio cuenta de que estaban a punto de embarcarse en unas vacaciones juntos.

“Se van de vacaciones. Se van a conocer la playa”, se escucha . El padre y la hija no pudieron contener su emoción y se abrazaron. La escena fue capturada con un teléfono y compartida en TikTok, conmoviendo a los seguidores de Facundo.

El video del joven tuvo más de 60 mil reproducciones y superó los 6 mil likes. “Esperando la reacción de cuando vean el mar, qué lindo”, “Yo me quejo porque siempre voy al mismo lado...”, “Ya se emocionó con solo leer la nota. Se nota que es un papá amoroso que con darle caramelos es feliz”, “Me recordé a cuando la llamé a mi mamá un día y le dije: prepará el mate, no vamos por ahí y la llevé a conocer el mar sin preguntarle si podía ir ese día”, “La primera vez que vi el mar lloré como una niña; mis hijos no entendían nada”, “Qué lindo gesto, hice lo mismo para mis viejos, este año conocerán el mar”, “Mucho amor para ustedes y felices vacaciones”, “Un valor totalmente hermoso es la humildad. Mi papá conoció el mar a los 50 años y fue hermoso ver ese momento”, “Los voy a seguir porque quiero ver la parte 2 de cuando conoce la playa”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.