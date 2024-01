Una argentina que vive en España recibió la sorpresa menos esperada: “Lo que te extrañaba papá”

El video obtuvo más de 1,5 millones de reproducciones en TikTok y superó los 160 mil likes (@caronieva03)

En un emotivo momento que capturó la atención de las redes sociales, una joven argentina que vive en España, experimentó una sorpresa mientras compartía un café con amigos. La situación, que se volvió viral en la plataforma TikTok, mostró el poder de la conexión entre padres e hijos a pesar de la distancia.

Carolina Nieva se encontraba en una cafetería disfrutando de un momento agradable con sus amigos cuando una chica corrió hacia ella y le cubrió los ojos. La joven argentina no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. La sorpresa alcanzó su punto máximo cuando, al destapárselos, se encontró cara a cara con su padre, a quien no veía desde hace un año.

El emotivo momento de reencuentro fue capturado en video por los amigos y fue compartido en su cuenta de TikTok. En el video, se puede ver a una Carolina visiblemente emocionada abrazando a su padre mientras sus lágrimas de felicidad fluyen libremente. “El mejor regalo de navidad y fin de año. Lo que te extrañaba papá”, escribió la chica en su publicación.

La chica fue sorprendida por su padre mientras estaba en una cafetería con amigos (@caronieva03)

El video obtuvo más de 1,5 millones de reproducciones en TikTok y superó los 160 mil likes. “Esa niña necesitaba a su padre”, “El ´papi´ me destruye”, “Acá ando haciendo los sanguchitos y llorando por gente desconocida”, “Cada vez que ella le dice papi él la vuelve a ver como una niña chiquita”, “Acá en vísperas de Navidad, llorando por gente que no conozco, encima ni papá tengo jaja”, “Él le agarra la carita como si fuera su chiquita todavía, mucha ternura este video, el mejor reencuentro”, “Dios los bendiga, Se me metió todo un océano en los ojos”, “Dios qué reencuentro más precioso, por favor”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la plataforma.