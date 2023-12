Una cantante pidió que escucharan su música porque “se moriría” en un trabajo de 9 a 17 y en las redes fueron implacables

La chica subió a sus redes sociales un pedido para sus seguidores y generó críticas entre sus seguidores (@zoewynnsmusic)

Trabajar de lunes a viernes de 9 a 17 es la rutina habitual de muchas personas. Este horario fue considerado el pilar de la vida profesional para millones de empleados alrededor del mundo. Sin embargo, en una era marcada por la flexibilidad y la evolución tecnológica, surge un cuestionamiento cada vez más evidente sobre la idoneidad de estos empleos tradicionales en la vida moderna.

En ese sentido, Zoe Wynns, una joven cantante estadounidense de 20 años, se volvió viral tras expresar su súplica para que los usuarios escuchen su música, afirmando que “se moriría” si tuviera que trabajar en un empleo regular.

“Sé que esto va a sonar como el descargo de una artista que simplemente no quiere dedicar mucho trabajo y horas, pero físicamente no creo que pueda hacerlo. Empiezo a llorar si tengo como tres tareas no creativas que hacer en un día y no me imagino trabajando ocho horas al día de algo que realmente no amo por el resto de mi vida... no hay otra opción”, aseguró en el video que subió a TikTok.

En un clip que se propagó rápidamente por las redes sociales, Wynns expresó su incapacidad para realizar tareas no creativas que no le estimulan lo suficiente durante largas horas. Afirmó que su carrera musical es su única opción y que debe funcionar a toda costa. Sus palabras generaron una oleada de críticas y reacciones mixtas por parte de sus seguidores.

La chica contó en su cuenta de TikTok por qué no quiere trabajar formalmente ocho horas de lunes a viernes

“Oh, bueno, así es la vida, ¿Qué vas a hacer, vivir de tus padres por el resto de tu vida?”, “Ahh... todos no teníamos ni idea de la vida a esa edad”, “Tienes razón, suena estropeado. Probablemente porque lo eres”, “Eres débil, total y absolutamente”, “Necesitas empezar a vivir en el mundo real”, “¿Es esto una broma literal?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.