Consultó por un trabajo en un bar; le hizo una pregunta al dueño y su respuesta la descolocó

La mujer insistió en conocer el nombre del establecimiento antes de enviar su currículum (Imagen ilustrativa - Getty)

En el vertiginoso universo laboral de la gastronomía, donde las condiciones a veces rozan lo precario, un reciente episodio logró capturar la atención en las redes sociales, desatando una ola de indignación. La cuenta de X, antes conocida como Twitter, de Soy Camarero, dedicada a exponer las vicisitudes de los trabajadores en el sector, compartió una peculiar conversación que ilustra de manera sorprendente las complicaciones que pueden surgir al buscar trabajo en este ámbito en España.

La trama se desarrolló en un intercambio de mensajes entre una aspirante a trabajar en un bar, ofrecido en una bolsa de trabajo virtual, y el dueño del establecimiento, quien tomó la iniciativa. La conversación se volvió más áspera cuando, tras pedirle a la postulante el currículum por WhatsApp, ella preguntó el nombre del bar, recibiendo una negativa por respuesta.

El diálogo se tornó más tenso cuando la mujer insistió en conocer el nombre del establecimiento antes de enviar su currículum. Sin embargo, el dueño persistió en su postura: “¿Para qué? Ya le he dicho que me mande el currículum”. Ante la firmeza de la solicitante, la comunicación se rompió bruscamente con un adiós por parte del dueño, quien le recordó que ella era la que estaba buscando trabajo.

La situación no pasó desapercibida en las redes sociales, donde la publicación alcanzó cerca de 200 mil visualizaciones, más de 1.000 “me gusta” y numerosos comentarios expresando sorpresa ante la actitud del propietario del establecimiento.

“Ay, cómo me divierte leer a ‘empresaurios’ quemados porque cada vez les cuesta más esclavizar”, “Está clarísimo, no quiere dar el nombre para que no busque opiniones de cómo se trabaja allí antes de ir”, “El trabajador ha esquivado una bala, sin duda”, “Luego dicen que no encuentran empleados”, “El equivalente en mi sector es ‘Empresa líder en el sector’”, fueron algunos de los comentarios en la red social, propiedad de Elon Musk.