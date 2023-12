Mostró el regalo que le hicieron sus alumnos y dejó a los usuarios de TikTok sin palabras: “El más original”

El video se viralizó en las redes sociales. (TikTok: @castilla_100k)

En España, un profesor fue sorprendido por sus alumnos con un regalo sumamente original: un falso “iPhone 15″ hecho a mano, que llamó la atención en TikTok, donde el video se volvió viral.

Al ingresar a su clase, el profesor descubrió una pequeña bolsita roja estratégicamente colocada sobre una caja de bombones. Con una risa contagiosa, comenzó a compartir la experiencia: “Como cada año, intentan hacerme engordar, ¡así que yo me los como!”. Sin embargo, lo que realmente capturó su atención fue el regalo envuelto en papel rojo, que dejó al hombre sin palabras. “No me lo puedo creer”, expresó.

El misterioso presente reveló ser un “iPhone 15″, aunque no precisamente el último modelo. Se trataba de una ingeniosa creación hecha a mano por sus estudiantes, quienes pusieron especial atención a los detalles.

El presente estaba conformado por varias hojas de papel, las cuales al ser levantadas revelaban diferentes “aplicaciones” como TikTok, Instagram y la función de llamadas, imitando la interfaz de un smartphone. El docente expresó su asombro y diversión ante el nivel de detalle, incluyendo un botoncito particular y un cargador, que recalca la meticulosidad de sus estudiantes.

El video, publicado por la cuenta @castilla_100k, muestra al docente desempaquetando el ingenioso obsequio entre risas. Este gesto creativo resaltó por su originalidad y generó diversas reacciones positivas en la plataforma.

La reacción del profesor, que oscila entre la incredulidad y la diversión, quedó plasmada en el video, que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral con 276.000 visualizaciones. El afecto de los alumnos hacia su maestro se evidencia no solo en este detalle sino también en los comentarios de la comunidad virtual, donde otros usuarios celebraron la iniciativa.

“Yo pensé que era el real”, “Me encanta, el regalo más original de tu vida”, “Ojalá seas mi profe”, “Vale muchísimo más que otros porque te lo han regalado tus alumnos”, “Guardalo toda la vida” y “Es un móvil de última generación” son algunos de los mensajes.