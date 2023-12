Una joven puso a prueba la puntualidad de lo suizos al tomarse un colectivo y el video se hizo viral

El video de la joven española tuvo más de 500 mil reproducciones en la plataforma (@ilacora)

En un reciente experimento, una residente española en Suiza, conocida como @ilacora en TikTok, decidió poner a prueba la famosa puntualidad suiza de una manera impactante. La pregunta que disparó su video fue: ¿Es la puntualidad suiza un mito o una realidad?

La joven española llegó a la parada del autobús unos segundos después de la hora programada para su partida, marcando las 16.22 en su reloj. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó en claro que la puntualidad suiza es algo a tener en cuenta. El autobús se alejó de la parada de manera implacable, sin esperar ni un segundo adicional.

Con un tono de sorpresa en su voz enfatizó: “Son las 16.22 y es que ni un segundo macho, es que lo he visto irse en mi cara. La puntualidad en Suiza no es una broma”. Su experiencia dejó claro que allí el tiempo es un recurso valioso y la puntualidad es una norma que se cumple estrictamente.

La comparación con el sistema ferroviario español no pasó desapercibida. la joven hizo una pregunta irónica: “Igualito igualito que Renfe, ¿verdad?”. Esto desencadenó diversas reacciones entre sus seguidores españoles en TikTok, con algunos usuarios compartiendo sus propias experiencias sobre la puntualidad en diferentes países.

El video de la joven española obtuvo más de 500 mil reproducciones en la plataforma. “Aquí en Madrid tiene que ir 30 minutos antes para llegar al trabajo en tu hora”, “Ven a Londres, ya verás hasta como los chóferes te dejan tirado, llegan tarde o a veces ni llegan”, “Vivo hace 37 años en Suiza y lo primero que escucho cuando llego 5 minutos tarde es : ‘¿Tienes puesto el reloj español?’ jaja”, “En Europa igual, yo soy latina y una vez corrí detrás de un bus y el chofer me miró mal jajaja porque yo estaba a unos pasos de la estación”, “La puntualidad es lo que define a una persona. Ojalá fuera así en Alemania, siempre tarde”, “Sí, por eso no vale la pena correr, ya me ha pasado”, “Si no pasaran puntual la gente se moriría del frío en invierno. Lo mismo pasa en los países del norte de Europa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.