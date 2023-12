Cuestionó que le cobraron más caro el café para llevar que si lo tomaba en el bar y el dueño le respondió sin piedad

El cliente se quejó de la diferencia de precio entre un café para tomar en el local y para llevar (Imagen ilustrativa- Getty)

En un suceso que rápidamente se propagado a través de X, antes conocida como Twitter, una reseña crítica de un cliente sobre el precio de un café en un bar español desencadenó una respuesta contundente del propietario del lugar. El cliente cuestionó que el café para consumir en el local tuviera un costo de 1,30 euros y que para llevar ascendiera a 1,50, apuntando además que no se generaban gasto de limpieza ni de luz en el caso de un servicio para llevar.

En su defensa, el propietario expuso los costos asociados a los vasos y accesorios desechables y recalcó que tanto la luz como el agua eran consumidas independientemente de la modalidad de servicio del café. El intercambio entre ambos desató un amplio debate en las redes sociales, alcanzando más de 100..000 reproducciones en solo un día.

La reseña fue compartida por la cuenta Soy Camarero, que suele sacar a la luz este tipo de descargos

El comentario inicial del usuario insatisfecho puntuaba al negocio con la nota más baja posible, una estrella, manifestando su descontento por el incremento en la versión para llevar del café, algo que consideraba injustificado por no usar recursos del local como luz ni espacio. La dinámica de reseñas online y la interacción entre clientes y dueños de establecimientos cobró relevancia a raíz de este intercambio, poniendo de relieve las tensiones que pueden surgir en la era digital en torno a la percepción de valor y la calidad del servicio.

La respuesta del dueño fue destacada por su directo abordaje del asunto, señalando costos no evidentes para el cliente y cuestionando la credibilidad de la crítica realizada en un día en que el local no estaba abierto al público. Este intercambio generó una gran cantidad de comentarios de otros usuarios reflexionando sobre aspectos como el costo del café, la posibilidad de llevar tazas propias y la reciente legislación española que requiere a los establecimientos cobrar por envases y utensilios desechables. “Para los que lo conocen la norma o la ley, en el artículo 55 obligar a los establecimientos a cobrar por vasos, tapas y tapones que se entreguen al consumidor (1 de enero 2023), así que la reseña no tiene ni pies ni cabeza y la respuesta no es la más óptima”, escribió una usuaria.

Lo calificaron con una estrella y se defendió (@soycamarero)

Los comentarios destacados enfatizan una variedad de perspectivas, abarcando críticas hacia lo que algunos consideran un precio elevado por un café, independientemente de dónde sea consumido, así como defensas al derecho del negocio de establecer sus propios precios. Se pone el foco también en la importancia de las maneras de comunicación y el servicio al cliente en respuesta a reseñas negativas. En este contexto, el debate se amplía para incluir la sostenibilidad y la incentivación de prácticas más ecológicas como el uso de tazas reutilizables por parte de los consumidores.

“Tanto 1,30 como 1,50 por un café me parece un robo”, “Creo que tiene razón. No me parece mal cobrar un extra, pero 20cts es exagerado. Deberían dar la opción de llevar tu propio vaso. Trabajé en una cafetería y lo hacíamos. Las malas maneras de la respuesta del propietario dejan que desear”, “Que, efectivamente, el vaso para llevar es más caro y poco ecológico. En muchos sitios te descuentan si llevas tu propia taza”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.