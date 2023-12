Alquiló un departamento en Venecia y al llegar quedó completamente impactada: “No todo es lo que parece”

. El clip superó 1,8 millones de reproducciones en la plataforma (@jessica.blessd)

En el mundo del turismo, el alquiler de alojamientos a través de plataformas en línea se convirtió en una opción cada vez más popular para los viajeros. La promesa de comodidad y autenticidad en la elección de hoteles y departamentos atrajo a personas de todo el mundo para explorar nuevos destinos de una forma mucho más sencilla.

Una joven que decidió alquilar un departamento en Venecia, Italia, a través de la plataforma Airbnb, se volvió viral en TikTok al mostrar su inusual experiencia. Lo que comenzó como una sorpresa ante la deteriorada fachada del edificio pronto se transformó en una revelación impactante.

En un video compartido en redes sociales, la joven exhibió ante sus seguidores el estado de la fachada del edificio donde se encontraba su alojamiento. La imagen mostraba evidentes signos de deterioro, en medio de una zona que parecía completamente vacía y el acceso al departamento requería atravesar un pasillo sombrío.

Sin embargo, la verdadera sorpresa aguardaba en el interior del inmueble. Una vez adentro, la joven se encontró con un espacio elegantemente decorado. Las paredes, en lugar de mostrar el mismo deterioro que la fachada, estaban revestidas de mármol, y los muebles presentaban un estilo antiguo, otorgando al lugar una atmósfera única.

La chica mostró en sus redes parte de su viaje pero sorprendió a sus seguidores con la ubicación del hotel

“No todo es lo que parece”, escribió la joven en la descripción del video que compartió en sus redes sociales. El clip obtuvo 1,8 millones de reproducciones en la plataforma. “Hay una película que se llama hostal que lo explica”, “Que alguien me explique por qué por fuera porque no le hacen mantenimiento”, “Jajajaja confirmó, si asustan algunas calles”, “Qué miedo. Soy atea y estaría rezando mientras voy en camino”, “En Italia tienen una obsesión como de decorar en dorado y rojo”, “Me pasó lo mismo en Roma y por dentro era de lujo”, “Algo similar me pasó en Venecia era un callejón miedoso y un había un hotel divino”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.