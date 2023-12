Una madre adolescente desató una catarata de críticas en las redes por servirle comida congelada a su hija de dos años

Muchos usuarios de TikTok expresan preocupación por la salud de la niña de dos años (@_mariclaremaclamroc_)

Una joven madre de 18 años, decidió convertir la alimentación de su pequeña hija en una experiencia culinaria única y congelada. A través de sus videos en TikTok, MariClare comparte su rutina diaria en la que los aros de cebolla, la pizza congelada, los jugos y los yogures se volvieron los protagonistas inusuales de la dieta de la familia.

Esta elección poco convencional provocó una mezcla de reacciones en las redes sociales, generando tanto apoyo como críticas sinceras. La audiencia se divide entre aquellos que aplauden la creatividad de la joven al abordar la alimentación de su hija de dos años y quienes que expresan preocupación por la salud de la niña.

A pesar de las críticas, la joven parece disfrutar del toque distintivo que imprime a su cocina y continúa compartiendo sus creativas ideas culinarias. Su presencia en las redes sociales la llevó a una incipiente fama, convirtiendo cada comida congelada en una entrega más de su serie de ocurrencias gastronómicas insólitas.

En el peculiar mundo de MariClare, la cocina se transforma en un banquete congelado, donde cada día es una nueva oportunidad para descubrir qué creación culinaria sorprendente presentará a su audiencia ávida de entretenimiento. Aunque algunos cuestionan sus elecciones alimenticias, otros se unen a su creciente audiencia para seguir de cerca las sorpresas que presenta en cada video.

A pesar de las críticas, la joven parece disfrutar del toque distintivo que imprime a su cocina (@_mariclaremaclamroc_)

En última instancia, la cocina de MariClareMacLamroc se convierte en un espacio donde la creatividad y lo inusual se combinan para desafiar las convenciones tradicionales de la alimentación infantil. Sus videos son vistos por millones de usuarios y con eso a ella le alcanza para hacer caso omiso a los comentarios.

A medida que la joven madre continúa explorando nuevas fronteras culinarias congeladas, el debate sobre la salud y la originalidad de sus elecciones alimenticias seguramente continuará encendido en las redes sociales.

“Una verdurita por lo menos, ¿no?”, “Un arroz no importa si queda seco, un tomate con pepino y lechuga... Algo que no sea conservado y aceitado”, “¿Pizza con arándanos y yogurt”, “Nunca he visto que ella le de cosas naturales preparadas en casa”, “jajajaja a todas se les sale su lado de mamá latina viendo los videos de esta mujer”, “¿Cómo no se aburre de la comida congelada?”, son algunos de los comentarios de los usuarios.