Casi se le prende fuego la habitación y mostró el descuido que cometió: “Menos mal que no pasó a mayores”

Una artista chilena compartió en sus redes sociales un descuido que vivió en su hogar, recalcando la importancia de aprender de su experiencia para evitar accidentes similares.

La joven artista reveló que el incidente, que casi provoca un incendio, fue producto de un espejo de doble cara que había adquirido para maquillarse. “Ayer casi provoco un incendio y quiero compartir mi experiencia para que a nadie le pase”, comenzó diciendo la chica en un video que subió a sus redes.

El espejo estaba en su escritorio, donde recibía luz solar de manera directa por las tardes. La artista notó que el sol actuó como una lupa, concentrando los rayos y creando una fuente de calor. A raíz de esto, se produjo una pequeña mancha negra en el empapelado de la pared.

A pesar de que el incidente ocurrió el día anterior, la artista no se dio cuenta de la situación hasta varias horas después. Inicialmente, consideró varias posibilidades de lo que podría haber causado el problema, pero finalmente llegó a la conclusión de que el espejo de maquillaje había sido el culpable.

Luego de subir el video, la artista recibió críticas por parte de algunos de sus seguidores, quienes argumentaron que debería haber estado consciente del efecto lupa que se produce con la luz solar. Ante esto, la chica aclaró: “Yo también sé del efecto lupa. Solamente que nunca imaginé que se podía prender fuego algo de mi casa. Uno sabe que estas cosas suelen pasar en los bosques, yo al menos lo asimilo más a eso. Por lo que vi es más común de lo que uno cree”.

“Comparto mi experiencia para que no les pase, cuídense mucho”, escribió la joven en el video que subió a sus redes. El video tuvo más de 200 mil reproducciones en TikTok. “Menos mal que no pasó a mayores”, “¿La gente ya no va al colegio? Eso se aprende de niño... lupas, lentes, espejos, vidrios”, “Me pasó algo parecido y quemé una toalla, mi esposo no me creía”, “Así pasa con los incendios forestales, cuando dejan vidrios o espejos”, “Mi mamá ha estado a punto de provocar un incendio así 2 veces, una fue en el auto, la otra en un colchón en la casa de mi abuela en ambas ocasiones salió mucho humo, menos mal que sintieron el olor a quemado”, “A mi me pasó y se me derritió el calefactor qué tenía en el baño”, “Me acaba de pasar lo mismo en el trabajo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.