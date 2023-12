Trabaja 55 horas semanales y conmovió a las redes al contar el motivo de su felicidad: “La razón por la que no me rindo”

Levi y su esposa asumieron la responsabilidad de cuidar a su nieta (@levihookedup_801)

La inspiradora historia del estadounidense Levi Hermann logró conmover corazones en todo el mundo a través de las redes sociales. A pesar de enfrentar duras pruebas, logró encontrar la felicidad en las pequeñas pero significativas alegrías de la vida. El motivo detrás de su sonrisa y su determinación incansable es su querida nieta, a quien considera su propio rayo de luz.

Hace años, la tragedia golpeó a la familia Hermann, de Utah, cuando su hija y su yerno se quitaron la vida. Ante esta situación desgarradora, Levi y su esposa asumieron la responsabilidad de cuidar a su nieta, convirtiéndola en el centro de sus vidas. Aunque las adversidades no escasearon, Levi se sumergió en el empleo, trabajando 55 horas a la semana en Amazon, para asegurar un futuro estable para su familia.

En un conmovedor video que se hizo viral con más de 9 millones de reproducciones en Instagram, Hermann compartió su rutina diaria al llegar a casa después de una larga jornada laboral. “Trabajo 55 horas a la semana y cuando llego a casa ella nunca me falla”, compartió con emoción, refiriéndose a su nieta, Saria, como su “pequeño ángel”.

El video captura el momento en que el hombre abre la puerta del garaje, y su nieta, con una radiante sonrisa, lo saluda con entusiasmo. “¿Lo ven chicos? Esta es la razón por la que no me rindo”, confiesa, con los ojos llenos de emoción. “No puedo rendirme porque tengo gente que me ama y se preocupa por mí. Esto es a lo que vuelvo a casa todos los días”.

El hombre, que se hizo cargo de su pequeña nieta tras la muerte de sus padres, compartió un video que se hizo viral

Las redes sociales respondieron con más de 686 mil “me gusta” y una avalancha de comentarios emotivos. Usuarios de todas partes se conmovieron al ver la conexión única entre Hermann y su nieta, reconociendo la importancia de encontrar la fuerza en el amor y la familia incluso en los momentos más difíciles.

“Usted señor es el hombre más rico del mundo”, “No le falles ni le rompas el corazón, por favor”, “¿Cómo te atreves a hacerme llorar tan temprano en la mañana? No he abrazado a mi ángel durante 5 años con tanta fuerza... Las hijas primogénitas son nuestro verdadero amor, son la razón por la que nunca podemos rendirnos. Los amo a ambos”, “Dios mío, me hiciste llorar. ¡Qué hermoso!”, son algunos de los mensajes de los usuarios.