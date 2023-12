Relató el episodio que vivió en el subte por estar concentrada en su teléfono y se hizo viral: “Me he sentido muy mal conmigo”

“No mires tanto el móvil cuando vayas en transporte público y mira más lo que está pasando a tu alrededor”, escribió (@holacuore)

En un mundo cada vez más conectado pero a la vez más individualista, es común encontrarse con personas inmersas en las propias burbujas digitales, donde la pantalla del teléfono se convierte en un portal a un universo personal y absorbente. En este contexto, una usuaria española de TikTok, compartió una experiencia que vivió en el subte y la marcó por completo, generando una ola de reflexiones sobre el uso del teléfono en espacios públicos.

Con más de 10.000 visualizaciones en la popular red social china, el video de Marta Escalante Vara se hizo viral con un mensaje claro: “No mires tanto el móvil cuando vayas en transporte público y mira más lo que está pasando a tu alrededor”.

En su relato, la joven inició explicando su rutina habitual: “Iba en el metro y, como siempre, enganchada al teléfono”. Sin embargo, la historia dio un vuelco cuando Marta se percató de que había una mujer mayor de pie cerca de ella. La situación se volvió incómoda cuando otra pasajera le ofreció su asiento a la señora, quien amablemente rechazó la oferta.

Marta, visiblemente afectada, reflexionó sobre el incidente: “Me he dado cuenta de que no es invitar, es decir: no, no, me levanto y se sienta usted. Y esto pasa con embarazadas, con mamás con niños, con carros...”. Su testimonio destaca la importancia de ser conscientes de quienes se encuentran alrededor y ofrecer ayuda de manera proactiva, en lugar de esperar a ser invitados.

La usuaria de TikTok concluyó su video con un llamado a la acción: “En fin, dejemos, yo la primera, de mirar tanto el teléfono, y miremos un poquito más alrededor. Y lo digo porque me he sentido muy mal conmigo misma y creo que esto te puede ayudar”. Su mensaje resonó entre sus seguidores, generando una ola de comentarios que apoyan la idea de ser más conscientes del entorno y fomentar la empatía en la vida cotidiana.

Este incidente, aunque personal para Marta, sirvió como un recordatorio para todos aquellos que se sumergen en sus dispositivos móviles en lugares públicos, instándolos a levantar la cabeza y prestar atención a lo que sucede a su alrededor.

“Tampoco hay que hacer drama, está bien estar pendiente de nuestro alrededor, pero tampoco hay que observar a cada persona que sube”, “Además de ese gran motivo, yo dejo de llevar móvil para que no se lo lleven de mis manos que eso también pasa”, “La de viajes en tren, metro y bus de pie que me he chupado con la barriga de 8 meses y nadie se ha levantado”, “Es hacia donde se dirige la sociedad. Es el principio del fin”, son algunos de los comentarios de los usuarios.