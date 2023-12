Puso una valija a la venta y el comentario de una interesada lo sorprendió por completo: “Todavía me sigo riendo”

La consulta de una mujer por la compra de una valija se volvió viral en las redes (Imagen ilustrativa)

En la era digital, la compra y venta de productos en línea se convirtió en una pieza fundamental de la vida moderna. La facilidad y comodidad de desplazarse por plataformas electrónicas para adquirir artículos de todo tipo revolucionó la forma en que se realizan transacciones comerciales. Desde objetos cotidianos hasta tesoros únicos, el comercio electrónico abrió un mundo de posibilidades para los consumidores y los vendedores por igual.

Un curioso intercambio capturó la atención de la comunidad de usuarios de Wallapop, una plataforma española dedicada a la compra venta de productos de segunda mano. Una conversación entre un vendedor y una posible compradora dejó a muchos completamente descolocados. El incidente, que fue compartido en TikTok por la usuaria @soyzoraidaleon con el mensaje “Todavía me estoy riendo”, revela cómo una simple fotografía puede llevar a cometer algunos malentendidos.

Todo comenzó cuando el vendedor decidió poner a la venta una valija a un precio de 29 euros. La compradora, aparentemente intrigada por la oferta, consultó: “Perdona, ¿las dos 29?”. Esta pregunta desconcertante llevó a una respuesta igualmente perpleja del vendedor, quien inquirió: “¿Las dos qué?”.

La compradora insistió, creyendo que había dos valijas en venta por el precio anunciado: “Las dos maletas 29 euros”. Sin embargo, en ese momento, el vendedor se dio cuenta del inusual malentendido que estaba teniendo lugar. La clave estaba en la fotografía de la maleta, que reflejaba su imagen en un espejo, haciendo que la compradora creyera que había dos artículos disponibles en la oferta.

Con una mezcla de asombro y diversión, el vendedor aclaró la situación: “Es un espejo... ¿o no lo ves?”. La compradora, aceptando su error con humor, simplemente respondió: “OK. Gracias”.

El video tuvo más de 290 mil reproducciones en TikTok (@soyzoraidaleon)

Este divertido intercambio desató una serie de reacciones entre los usuarios de la plataforma, quienes no pudieron evitar compartir sus propias experiencias similares. El video superó las 290 mil reproducciones en TikTok. “Ay que me meo”, “Yo ya no le compro, ni aunque me lo rebaje a un euro”, “Quizás también quiere comprar el espejo”, “Llevo un tiempito también usando esa plataforma, no sé de dónde salen esas personas”, “Así es el 99% de la gente de la plataforma”, “Me ha pasado jaja, pobre gente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.