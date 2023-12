Fue a un restaurante con su familia, el mozo se estaba peleando con su novia y dejó una reseña insólita: “Comida y espectáculo”

El camarero se vio inmerso en una crisis personal que dejó a los comensales estupefactos

Un episodio en un restaurante de España capturó la atención en las redes sociales, cuando la cuenta @soycamarero, conocida por exponer las difíciles condiciones laborales en la industria de la gastronomía, compartió una reseña que bien podría ser el argumento de una serie de las plataformas más reconocidas.

En esta ocasión, la historia gira en torno a una experiencia gastronómica que se prolongó más allá de lo esperado y tuvo un condimento extra. Según el relato de los clientes, quienes se sentaron a disfrutar de un menú del día a las 14:00 horas sufrieron una inesperada demora.

A las 15:45, los segundos platos aún estaban en el centro de la mesa sin ser retirados y el postre todavía no había sido ordenado. Sin embargo, pronto descubrieron la razón de la tardanza del mozo.

Al parecer, el camarero se vio inmerso en una crisis personal que dejó a los comensales estupefactos. Su novia, Vanesa, había tenido un conflicto amoroso con él, lo que resultó en tres llamadas telefónicas acaloradas y múltiples interrupciones para enviar mensajes durante el servicio.

La reseña fue subida a TikTok donde generó varios comentarios ingeniosos de los usuarios de la plataforma (@soycamarero)

La situación alcanzó un punto de tensión cuando se supo que el camarero había sufrido una infidelidad de su pareja. Todo esto sucedía mientras los clientes seguían esperando pacientemente su comida.

“Son las 15.45 y todavía seguimos en la mesa con los segundos platos sin retirar y esperando los postres. A nuestro camarero, su novia Vanesa se la ha pegado con otro, con lo cual lleva tres llamadas, discutiendo con ella, y cinco o seis paradas para mandar mensajes. Se ha liado con otro porque él no quiso salir de fiesta. A todo esto aquí seguimos esperando”, escribió el cliente.

Si bien finalmente compartieron que la reseña era del 2021, la cuenta, que recopila distintas anécdotas de restaurantes, lo subió a TikTok en las últimas horas y escribió: “Pues parece que les interesa bastante el drama a estos clientes”.

“¿Están esperando los postres o el desenlace?”, “Pues ahora ya lo sabe toda la clientela”, “Bueno, por lo menos son comprensivos y no le han montado un pollo”, “Ojalá haya más reseñas así jaja” “Así daría gusto estar esperando”, “Yo no me voy hasta que no me entere en que queda lo de Vanesa”, “Comida con espectáculo, eso se cobra a parte”, “Comieron en 45 minutos, ya pidieron los postres y encima se llevan chisme. ¿De qué se quejan?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.