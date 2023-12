Se presentó a rendir su tesis sin avisarle a nadie pero cuando salió de la facultad recibió la mejor sorpresa

El video tuvo más de 600 mil reproducciones en la red social (@gegenn___)

Sin dudas, el momento de graduarse de la universidad es un hito en la vida de cualquier estudiante, cargado de emociones y significado. Es la culminación de años de esfuerzo, dedicación y perseverancia.

Te puede interesar: Tuvo una entrevista de trabajo y, luego de dos minutos de charla, le pidieron que no hablara más

Joaquín, conocido como @gegenn___ en TikTok, compartió su experiencia al rendir su tesis sin avisar a su familia y recibir una sorpresa inolvidable a la salida de la facultad. El chico, quien había mantenido en secreto su día de graduación, optó por no invitar a ningún miembro de su familia. Sin embargo, meses atrás, le había revelado a su abuela la fecha en que finalmente se recibiría. Fue esta abuela quien lo sorprendió a la salida de la facultad, marcando un momento inolvidable en su vida.

En su cuenta de TikTok, Joaquín compartió detalles de su día tan especial y su video emocionó a sus seguidores. “Hoy me recibí y es muy loco porque no invité a nadie para que me tire huevos a la salida porque no estaba de ánimo y no tenía ganas”, reveló.

Te puede interesar: Una vecina le preguntó por su novia, él le dijo que no estaba en pareja y la respuesta final no tardó en hacerse viral

El camino hacia su graduación le permitió apreciar detalles a los que antes no prestaba atención. Joaquín, junto a otra compañera, presentó un cortometraje de 15 minutos como parte de su proyecto final. “Éramos los únicos dos que nos recibíamos. Nos dieron las devoluciones, nos aplaudieron, nos fuimos y ahí el humor ya era otro”, comentó.

El video del abrazo con su abuela conmocionó a los usuarios de TikTok (@gegenn___)

A pesar de la alegría en ese momento, Joaquín admitió que se sintió un poco nostálgico al ver a otras personas festejando con amigos y familiares. Sin embargo, minutos después, una sorpresa inesperada lo esperaba.

Te puede interesar: Miraba las fotos de una chica en Instagram y su mascota lo dejó en evidencia: “No hay que confiar en los varones ni en los gatos”

“Unos minutos después veo un auto estacionado en doble fila... era mi abuela que me había venido a visitar de sorpresa”, compartió mientras registraba el emotivo encuentro. Explicó que su abuela, quien vive en la capital, solía recibirlo con comida y mimos durante sus días de estudio. “Un día le dije la fecha en que terminaba la facultad, se lo anotó y apareció”.

El encuentro culminó con un tierno abrazo, seguido de una merienda juntos. Joaquín reflexionó sobre el significado de ese momento especial y compartió en su video: “Cuando pasé abajo de un tren y pedí un deseo se ve que se me cumplió porque pedí buena compañía y la tuve”.

El video se volvió viral en TikTok, con más de 600 mil reproducciones y superó los 120 mil “me gusta”. “Qué grande la abuela. Te felicito mucho por recibirte”, “A vos por lo menos te saludó alguien. Yo me recibí de piloto privado y no me saludó nadie ni de mi familia ni amigos”, “Creemos que estamos solos pero no nos fijamos que siempre tenemos a una persona presente que nos apoya directa o indirectamente”, “Lloré. Qué abuela. Felicitaciones, desconocido”, “Las abuelas deberían ser eternas”, “Felicidades, me muero yo también estoy estudiando cine y espero recibirme pronto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de la plataforma.