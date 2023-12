Grababa un video para TikTok pero un error de cálculo casi provoca un grave accidente

El video tuvo más de 1,3 millones likes en la plataforma china (@sandraa_fabraa_)

En un inesperado y viral incidente, Sandra Fabra, una usuaria española de TikTok, protagonizó un curioso episodio en su habitación que dejó a todos sorprendidos. Mientras grababa un video, decidida a mostrar su look completo, la joven optó por un método poco convencional para grabarse: dio un salto justo debajo de la lámpara del techo, resultando en un infortunado cabezazo que rompió la pantalla de vidrio por completo.

Te puede interesar: Tuvo una entrevista de trabajo y, luego de dos minutos de charla, le pidieron que no hablara más

El vídeo, que capturó el impactante momento, rápidamente se volvió viral, acumulando más de 9 millones de reproducciones en la plataforma. Sandra, aparentemente consciente de la peculiaridad de su creación, escribió en la descripción: “Creo que es hora de subir esta maravillosa obra de arte con la que me voy a quedar sin dignidad. Pero no pasa nada chicos, en verdad espero que no lo vea mucha gente…”.

Sin embargo, sus deseos de mantener un perfil bajo no se cumplieron, ya que el vídeo atrajo la atención de una multitud de espectadores, convirtiendo a Sandra en un fenómeno viral en las redes sociales. Tras el impactante incidente, la joven no dudó en llamar inmediatamente a su padre, seguramente en busca de apoyo moral en este momento inesperado.

"En verdad espero que no lo vea mucha gente", escribió la chica que acumuló más de 9 millones de reproducciones

El inesperado accidente obtuvo más de 1,3 millones de likes en la red social. “Cada uno apaga la luz como le da la gana (Se desnuca)”, “Procede a llamar al padre con escombros en el pelo de la lámpara”, “Le brillaron demasiado las ideas”, “No veía un remate de cabeza así desde Puyol contra Alemania”, “Qué barbaridad, 800 medallas por salto vertical”, “Si te pudiera dar mil likes te los daba”, “Al final sí pensamos que ‘el hombre resuelve’ jajaja”, “El primer instinto fue llamar al papá jajaja”, “Así no se apaga la luz pero como no es mi casa no opino”, “Cada uno cambia la lampara se su habitación como quiere supongo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.