Fue al baño de la casa de una amiga y quedó en shock al ver el papel higiénico: “Te estas muriendo y ni te enterás”

El extraño color del papel no solo llamó la atención de los usuarios, sino que también generó un gran debate en las redes. (EFE)

Un mensaje viral capturó la atención de la comunidad de redes sociales. Una joven mexicana usuaria de Twitter compartió en la plataforma una imagen que dejó a muchos perplejos. La fotografía muestra un rollo de papel higiénico de color negro, ubicado en la casa de una amiga.

El texto que acompaña la imagen, directo y sin rodeos, dice: “Estoy en casa de una amiga que tiene papel de baño negro. Eso es no querer enterarte de nada, ¿ya me bajó? No es mi problema, ¿tosiendo sangre? Lo sabré cuando esté muerta, ¿de qué color es? Que sea problema de mi yo del futuro. Delulu is the solulu”, escribió la chica en su cuenta.

Este peculiar tweet no solo llamó la atención por su contenido inusual, sino que también generó una serie de respuestas y comentarios por parte de otros usuarios. Algunos se preguntan si el color blanco del papel higiénico habitual tiene alguna relevancia en este contexto, mientras que otros mencionaron la existencia de colores más llamativos.

La historia tomó un giro interesante cuando @Soyfurrr compartió un enlace hacia la página de compras online donde se puede adquirir este particular papel higiénico negro. La publicación sugiere que este producto podría ser un tema de conversación. “Hola amigos pues al ver qué tan popular fue esto les dejo el link para quien en serio quiera un papel de baño negro que genere conversación entre los invitados a sus fiestas”.

El tweet tuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en la red social (@Soyfurrr)

El tweet obtuvo más de 1,5 millones de visualizaciones en la red social. “Quiero el papel de baño gótico”, “¿Es Dark tu amiga? No había visto algo así”, “Cuando era chico el papel higiénico era color cartón. Ya después hasta había de colores tipo anaranjado, azul, etcétera. Después creo que se volvió obligatorio los colores blancos por alguna razón. Hoy en día viene con control de olor, húmedo, impresiones, varias capas”, “Con lo malo que es usar papel higiénico con tinturas y con perfume jaja”, “Te estas muriendo y ni te enterás”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.