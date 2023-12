Se olvidó dónde dejó el auto estacionado, volvió a su casa en taxi y recurrió a las redes para que lo ayuden a encontrarlo

El hombre, oriundo de Vigo, se encontró en medio de una búsqueda que se prolongó durante toda una semana. (REUTERS)

Un español vivió una experiencia extraña después de olvidar el lugar donde dejó su auto y tener que recurrir a la ayuda solidaria de las redes sociales y la colaboración de un parking público para resolver la situación. En un intento por estacionar su coche en el centro de Vigo, una ciudad de la costa noroeste de España, en las vísperas de las fiestas navideñas, el hombre se encontró en medio de una búsqueda que se prolongó durante toda una semana.

La odisea comenzó cuando el protagonista, serenamente, estacionó su Volkswagen Beetle en una zona comercial de la ciudad. Sin embargo, una llamada telefónica inoportuna en el momento del estacionamiento lo desconcertó, llevándolo a olvidar la ubicación exacta de su vehículo. Sus esfuerzos por localizar el coche resultaron infructuosos, lo que lo obligó a regresar a su casa en taxi.

Ante la creciente angustia de no poder encontrar su automóvil y viendo que pasaba el tiempo, el hombre recurrió a las redes sociales para compartir su historia. La noticia se difundió rápidamente, incluso fue levantada por el periódico La Voz de Galicia.

La Policía Local, hasta entonces, no había podido brindar pistas sobre el paradero del coche, lo que aumentaba la preocupación del propietario, quien depende directamente del vehículo para su rutina diaria, ya que vive en las afueras de la ciudad.

La historia finalmente tuvo un final feliz cuando un responsable del parking público identificó el modelo del coche junto con la matrícula publicada en los medios. Tras la llamada, el propietario pudo respirar aliviado. El misterio del coche perdido se resolvió, aunque a un costo de 70 euros por una semana de estacionamiento en el parking público.

Una mujer subió a su cuenta de Twitter la anécdota del hombre que perdió su auto por las calles españolas (@TaboadaLucia)

A raíz de la historia publicada en varios medios locales una joven usuaria de Twitter recopiló las distintas notas periodísticas y escribió en su cuenta: “Si crees que estás teniendo una semana complicada piensa en él”. La publicación tuvo más de 100 mil visualizaciones en Twitter.

“Esto me pasó a mi en 2008″, “Jajajaja yo una vez aseguré que me habían robado el coche y lo había aparcado en otra calle y no me acordaba”, “Empatizo totalmente... yo incluso fui a denunciar el robo a una comisaría y cuando salía me acordé donde lo había dejado aparcado”, “Yo me mando mi ubicación al WhatsApp cada vez que aparco”, “Menos mal que no conduzco sería yo todo el rato porque con mi sentido de la orientación...”, “Ha tenido mala cabeza pero buena suerte, un parking en Madrid una semana son 500 euros”, “Me río porque este señor podría ser yo perfectamente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.