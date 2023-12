Llevaron a su abuelo de 91 años a un restaurante pero un detalle en el menú llamó su atención

El video se viralizó en las redes sociales. (TikTok:@holasoyflor00)

El impacto de las innovaciones tecnológicas puede ser tanto sorprendente como confuso para aquellos que no están familiarizados con ellas. Un claro ejemplo de esto se volvió viral en TikTok, cuando una joven compartió la entrañable reacción de su abuelo de 91 años frente a un código QR, una herramienta cotidiana en los locales gastronómicos para muchos, pero un enigma para algunos.

Te puede interesar: Una turista contó lo que le sucedió en un restaurante en Portugal y su relato asombró a los usuarios de TikTok

En un video que acumula más de 200.000 reproducciones, la usuaria @holasoyflor00 relató la experiencia de llevar a su abuelo a cenar afuera y encontrarse con un pequeño inconveniente tecnológico al enfrentarse al menú del restaurante.

“Logramos llevarlo a comer afuera, pero tuvimos un pequeño inconveniente con el menú”, escribió la joven en la descripción del video.

El TikTok viral del abuelo de 91 años frente al código QR del menú de un restaurante. (@holasoyflor00)

En las imágenes, se puede ver cómo intentan explicarle al abuelo que el menú se despliega en su celular una vez que se escanea el código QR. La confusión en el rostro del hombre es palpable y su incredulidad se hace evidente al expresar sobre la portación de un dispositivo móvil: “O sea que si no vengo con eso...”.

Te puede interesar: Creyó que tenía una cita pero la dejaron plantada y se dio cuenta de que había caído en la trampa de un restaurante

La simpática reacción del abuelo generó una oleada de comentarios por parte de los usuarios de la plataforma, quienes compartieron sus propias experiencias con familiares mayores frente a la tecnología moderna.

“Estoy en contra del menú en QR y tengo 30 años”, “La carta con QR es un despropósito, yo salí de casa para dejar las pantallas, no para integrarme con ellas” y “El otro día vi como dos viejitos se quedaban afuera del VIP de un aeropuerto por no tener la app. Me parece muy injusto” son algunos de los mensajes.

Te puede interesar: Una mujer mostró cómo lava el árbol de Navidad en la bañera antes de armarlo y le llovieron las críticas en las redes

La viralidad del video no solo evidencia la brecha generacional en términos de tecnología, sino que también resalta la capacidad de las redes sociales para unir a las personas a través de historias cotidianas y conmovedoras. La tecnología, en este caso representada por el simple código QR, se convierte en un puente entre las generaciones, provocando risas y reflexiones entre los usuarios de TikTok.