Alquiló un departamento y cuando llegó se quedó sin palabras: “Por algo no ponían fotos del edificio”

En el mundo del turismo moderno, el alquiler de viviendas a través de plataformas en línea se convirtió en una opción cada vez más popular para los viajeros. La promesa de comodidad y autenticidad en la elección de alojamiento atrajo a personas de todo el mundo para explorar nuevos destinos a través de viviendas locales.

El creador de contenido argentino, Cristian Centurión, compartió recientemente una sorprendente experiencia en su perfil de TikTok (@centxcr) que dejó a sus seguidores perplejos. El joven comenzó su relato con una declaración intrigante: “Por algo no ponían fotos del edificio”. Su viaje lo llevó a un edificio de color rojo en Estambul que mostraba signos evidentes de desgaste y deterioro. La primera impresión no podía ser más inquietante.

Sin embargo, la verdadera sorpresa aguardaba en el interior del apartamento que había alquilado. A pesar del estado precario del edificio, el departamento era una joya oculta. Impecablemente renovado, con materiales de alta calidad y una pulcritud que sorprendía, el espacio contrastaba enormemente con la apariencia exterior del edificio.

El video de Centurión se volvió viral rápidamente, acumulando 8 millones de visualizaciones y más de 1 millón de “me gusta”. Las reacciones de los espectadores fueron variadas, con más de 3.000 comentarios que expresaban desde inquietud hasta comprensión sobre la situación.

Algunos internautas compartieron su incomodidad ante la idea de alojarse en un edificio en tales condiciones, mientras que otros especularon que podrían existir razones de seguridad detrás del aspecto exterior del edificio. Además, hubo quienes señalaron que este tipo de experiencias suelen ser frecuentes en ciudades antiguas.

El video tuvo más de 8 millones de reproducciones en TikTok y más de 1 millón de likes (@centxcr)

“El verdadero ‘Lo que importa es lo de adentro’”, “No podría dormir pensando que se me cae el edificio”, “Vi hostal y aprendí que nunca debo ir a Estambul”, “Así están todos en Estambul jajaja ya me paso”, “Es para que nadie entre a robar jajaja”, “Me imagino la desesperación antes de ver el departamento”, “Primero que nada, no hubiese llegado al apartamento del miedo. Me quedo en el primer piso llorando”, “Me pasó hace un par de meses que fui con mi madre y mi hermana. La entrada era terrorífica, pero el piso estaba muy bien”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.