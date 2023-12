Su mamá lo dejó solo con la tarea de matemáticas y usó un truco impensado para resolverla con trampa

El video del niño haciendo la tarea se volvió completamente viral en TikTok

En un mundo cada vez más interconectado, los niños tienen un acceso sin precedentes a las nuevas tecnologías, como smartphones y tablets, que les permiten conseguir una abundante información y compartirla con facilidad.

El protagonista de esta historia es un niño brasilero que capturó la atención de las redes sociales al demostrar su habilidad para engañar a su madre mientras realiza sus tareas escolares. Su aliado inusual en esta travesura es la asistente virtual Alexa, quien le susurra las soluciones a los problemas, permitiéndole completar sus deberes de manera eficiente y, lo que es más intrigante, sin ser detectado por su madre.

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon. Es un servicio de voz basado en inteligencia artificial que realiza una variedad de tareas y responde preguntas a través de comandos de voz. Los usuarios pueden interactuar a través de dispositivos compatibles, como altavoces inteligentes y teléfonos móviles.

Lo más asombroso de esta historia es que Alexa no solo proporciona las respuestas necesarias, sino que también adopta el mismo tono de voz que utiliza el niño, susurrándole todos resultados de las cuentas que tenía que hacer para evitar levantar sospechas.

El clímax llega cuando el niño, después de resolver todos los ejercicios con la ayuda de la asistente virtual, se acerca a Alexa y le expresa su gratitud. La respuesta de la asistente virtual, un sencillo “Un placer ayudarte”, agrega un toque de humor a esta historia, que generó muchas risas entre los usuarios de TikTok.

“Alexa también responde bajito, se presta para la huevada jaja”, “Qué bueno que es Alexa porque Siri es escandalosa”, “Cuando tenga una Alexa no diré nada pero habrá señales”, “Alexa también le teme a un chancletazo y por eso susurra jaja”, “Necesito una Alexa, mi hijo me va a preguntar por las divisiones y yo no me acuerdo”, “Podría decir que es malo en matemáticas pero inteligente para la vida y conseguir respuestas”, “Nadie habla de que el niño le dio las gracias. No sabrá sumar pero tiene educación”, “Alexa también sabe que la mamá no se puede enterar jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.