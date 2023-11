Se tatuó la fecha de nacimiento de sus padres creyendo que se iban a emocionar pero nada salió como esperaba

El video de la joven tuvo más de 200 mil reproducciones en TikTok (@lucia.ottone)

Un conmovedor gesto se volvió viral. Una joven usuaria de TikTok compartió un tierno regalo lleno de amor hacia sus padres al tatuarse sus fechas de nacimiento. Sin embargo, la reacción de sus progenitores no fue la que esperaba.

Lucía, conocida en la plataforma como @lucia.ottone, decidió plasmar en su piel las fechas de nacimiento de sus padres como un tributo a su amor. Con una cámara en mano, compartió el emocionante momento con sus seguidores.

En el video, Lucía levanta la manga de su remera para revelar el tatuaje, pero la sorpresa llegó cuando mostró la reacción de sus padres. Ambos, al ver el gesto de su hija, se llevaron las manos a la cabeza en un gesto de sorpresa y desconcierto.

“No me dijeron ‘qué lindo’...”, expresó Lucía visiblemente desilusionada al concluir el video. Su esperanza de que sus padres se emocionaran ante este gesto de cariño se vio frustrada por su inesperada reacción. Este emotivo gesto conmovió a muchos usuarios de la red social, generando un debate sobre las distintas formas en que las personas expresan y reciben amor.

El video superó las 200 mil reproducciones en la plataforma. “Era re chiquito encima jajaja”, “La cara de la mamá al final jaja”, “Yo me tatué el de mi abuela pensando que iba a llorar de la emoción y nada jaja”, “Los míos si reaccionan así me lo tapo y fin...”, “Chapados a la antigua nomás, tómalo con calma, hermoso gesto”, “Ay no, me pongo a llorar ahí nomas”, “Es un gesto hermoso, te aman y seguro lo valoran por más que se hagan los duros jaja”, “Sos muy amorosa, no te merecen”, “Moraleja: hay que hacerlo sin esperar nada de nadie jajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.