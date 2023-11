Se cruzó en la vía pubiica con un hombre que parecía desorientado y lo ayudó a reencontrarse con su hija

El video se viralizó en las redes sociales. (TikTok: @esmipsicologa)

La popular psicóloga y escritora Elizabeth Clapés, conocida por su impacto en la plataforma TikTok con casi medio millón de seguidores, compartió recientemente una conmovedora experiencia que vivió en la estación de Atocha, en Madrid.

“El otro día en la estación de Atocha había un señor mayor intentando pasar el control de seguridad, pero no le dejaban porque no llevaba billete. Me acerqué a ayudar”, relató,

El hombre portaba una tarjeta identificativa que revelaba importante información personal: contenía su imagen, nombre completo, datos de contacto de sus hijos, y detalles sobre su origen y destino, lo cual permitió que se gestionara la situación de manera eficiente.

“Gracias a esa información, pude dirigirme a él por su nombre y utilizar el nombre de sus hijos, que eso siempre los calma”, expresó la psicóloga.

La intervención de la mujer resultó esencial, dado que pudo usar la información para direccionar al hombre y mantenerlo sereno hasta la llegada de su hija. Clapés compartió que, incluso, esperaron juntos a la hija del hombre, quien llegó preocupada pero acabó contenta al ver que todo estaba bien.

Posteriormente, la hija agradeció a Clapés a través de WhatsApp por haber estado con su padre, revelando la cruda realidad del deterioro cognitivo que enfrentaba el anciano.

La historia tuvo un desenlace positivo, con la familia del hombre agradeciendo la ayuda prestada. La solidaridad demostrada no solo resolvió un momento de confusión, sino que también reflejó el cuidado y previsión de la familia por medio de la tarjeta de identificación.

Cómo se puede identificar a una persona con deterioro cognitivo

Según el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos los olvidos leves son una parte normal del envejecimiento y no de problemas graves de memoria. Sin embargo, siempre está la duda acerca de si estas fallas, que con los años se vuelven cada vez más frecuentes, pueden ser el síntoma temprano de un declive cognitivo o de alguna afección neurológica como el Alzheimer.

Los olvidos son normales cuando se envejece porque con el aumento de la edad hay una declinación de las funciones cognitivas pero también pueden ser la forma de inicio de alguna enfermedad. De allí la importancia de diferenciar lo que es un olvido normal de uno patológico.

Según el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos los problemas graves de memoria dificultan las actividades cotidianas, como conducir y hacer las compras. Las señales pueden incluir:

- Hacer las mismas preguntas una y otra vez

- Perderse en lugares conocidos

- No poder seguir instrucciones

- Confundirse con el tiempo, las personas y los lugares