Una joven española se hizo viral al explicar cómo terminó estudiando en un colegio para niños sordos y todo lo que aprendió

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok: @lidiaacarmonaa)

En TikTok, la usuaria española Lidia Carmona (@lidiaacarmonaa) compartió su conmovedora historia sobre cómo aprendió el lenguaje de signos desde temprana edad, gracias a la decisión de sus padres de matricularla en un colegio inclusivo para personas sordas.

Lidia recordó el momento crucial en el que sus padres, tras una exhaustiva investigación, encontraron un colegio en su barrio diseñado para aquellos que son sordos, pero también acoge a estudiantes oyentes. “Todo comenzó cuando yo acabé la guardería y me tocaba meterme ya en un colegio para poder hacer Infantil y Primaria. Entonces mis padres, investigando, dieron con un colegio en mi barrio que era para gente sorda, pero también oyente”, reveló.

En este entorno educativo, experimentó una realidad donde la mayoría de sus compañeros eran oyentes, pero un pequeño porcentaje de la clase consistía en personas sordas. “En mi clase era igual que como se ve en la televisión, había siempre dos profesoras o dos profesores, uno que hablaba para los alumnos que escuchaban y otro para los signos”, compartió.

Una joven explicó que sus padres la enviaron a un colegio para sordos y contó su experiencia. (TikTok: @lidiaacarmonaa)

A pesar de la presencia de estudiantes sordos en su colegio, Lidia destacó que no se impartían clases formales de lenguaje de signos. Sin embargo, su interés y curiosidad la llevaron a aprender de una manera única. “En mi colegio a pesar de que hay gente sorda, no daban clases de lengua de signos, daban extraescolares de lengua de signos a la que la gente no iba. Yo desde pequeña siempre he sido una persona que me quedaba impactada viendo en clase horas y horas a una persona signar, así que hablaba con los niños sordos lo poquito que podía”, relata la joven.

A medida que los años avanzaban, Lidia se sumergió más en el mundo del lenguaje de signos, aprovechando cada oportunidad para interactuar con sus compañeros sordos. “Fui pasando cursos y llegó un punto en el que lo dominaba. Lo curioso es que yo en mi vida he ido a una clase de lengua de signos. Lo aprendí todo viendo a las profesoras signar e intentando hablar y comunicarme con los niños sordos, invitándoles a mis cumpleaños, jugando con ellos en el patio y así”, dijo.

La historia de Lidia Carmona no solo destaca su habilidad para aprender el lenguaje de signos de manera autodidacta, sino también la importancia de la inclusión y la empatía en el proceso educativo. En ese sentido, su video en las redes sociales se viralizó, alcanzando casi dos millones de reproducciones.