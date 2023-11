Su perro tenía cáncer y decidieron despedirlo con mucho amor: la historia que se volvió viral en TikTok

El video de Trompas conmovió a los usuarios de TikTok y recibió más de 2 millones de likes (@jeyck_la_leyenda)

“¡Así fue mi último día en la tierra!”, comienza diciendo la voz en off del video, que conmovió a millones de usuarios en las redes sociales. A pesar de sus problemas de salud, el espíritu juguetón de Trompas parecía intacto y su familia decidió inmortalizar el último día de su vida en un video. Así, su fiel compañero de 11 años, comenzó su día con un paseo por la plaza, donde compartió momentos felices con algunos de sus amigos caninos.

Después de su salida matutina, sus dueñas cuidaron de él con amor. Debido a problemas renales y un tumor en la próstata, le pusieron un pañal, pero esto no impidió que siguiera disfrutando del día repleto de cariño y afecto. Las imágenes capturan los tiernos momentos en los que Trompas recibió mimos y besos, sellando así su inquebrantable conexión con su familia.

El momento del almuerzo llegó, y Trompas disfrutó de una abundante sopa repleta de pollo, su comida favorita. Sus dueñas hicieron todo lo posible para que su último día estuviera lleno de instantes felices. Después de la comida, el perro tomó los medicamentos que lo ayudaban a aliviar el dolor y se recostó un rato.

Para poner fin a su día, Trompas dio un emotivo paseo por el barrio donde vivió durante más de una década. Se despidió de sus amigos y vecinos, quienes lo habían visto crecer y compartido momentos inolvidables con él. Cada paso que dio fue una despedida, un gesto de gratitud por los años compartidos.

Las chicas grabaron cada abrazo y cada beso que le dieron a la mascota que las acompañó durante más de 11 años.

El emotivo video se volvió completamente viral y superó las 17 millones de reproducciones y obtuvo más de 2 millones de likes. “Se me metió el Titanic en un ojo y las Cataratas del Niágara en el otro”, “No pude, me quebré”, “Trompas te acabo de conocer y ya te tuve que despedir, ahora te extraño”, “El acto de amor más grande es no ser egoístas y soltarlos cuando ya están sufriendo. Besitos hasta el cielo, Trompas”, “Ahora quien me regresa mi estabilidad emocional que tenia antes de ver este video”, “Un minuto de silencio por cada angelito que se fue al cielo”, “No estoy preparado para que llegue ese momento”, “La gente que comenta por qué lo duermen si se ve feliz... Claro que es feliz tiene una increíble familia y mucho amor, pero tiene una enfermedad”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.