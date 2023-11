Abría los regalos en su fiesta de 15 y uno de ellos generó asombro en las redes sociales

Mientras abría los regalos, uno en particular llamó la atención (@sweetdancechoreography)

La esperada fiesta de 15 años, un hito significativo en la vida de cualquier adolescente, se convirtió en un fenómeno viral en TikTok cuando una joven, durante su celebración en México, recibió un regalo peculiar que generó asombro y risas en las redes sociales. La cuenta “Swwet Dance Choreography” compartió el video que capturó el momento exacto en que la quinceañera, ante una caja de dimensiones considerables, abría un regalo que rompió todas las expectativas.

En el video se puede ver a la joven frente a la inmensa caja dispuesta a descubrir los regalos. Mientras los abría, uno en particular llamó la atención tanto de ella como de los invitados a la celebración.

En lugar de hallar los típicos obsequios relacionados con la moda, la tecnología o la joyería, la cumpleañera se encontró con una sorprendente pala para levantar la basura. Acompañando a este curioso presente, unos guantes de goma completaron el insólito kit de regalo. Lejos de reaccionar con enojo, la joven optó por tomar la situación con humor, mostrando sus nuevos utensilios mientras sonreía ante la cámara.

El video no tardó en hacerse viral, acumulando la asombrosa cifra de 10 millones de reproducciones y más de 400 mil “me gusta”. Las redes sociales se llenaron de comentarios variados, algunos cuestionando la elección del regalo y otros elogiando la actitud positiva de la quinceañera frente a la peculiar sorpresa.

La originalidad del obsequio desató un sinfín de opiniones, convirtiendo este momento inesperado en el centro de atención en las plataformas digitales, sobre todo TikTok.

“Me hacen eso y lloro”, “Yo lo guardaría para cuando me independice, todo está caro para la casa”, “Su reacción es muy buena. ¿Por qué enojarte por una broma y arruinar toda tu noche? Mejor, ella feliz y con actitud”, “Hermosa esa actitud, es de niña madura”, “Imagino que abajo venía el verdadero regalo”, “A mi me regalaron unas toallas femeninas, por eso no estoy de acuerdo con las fiestas de 15″, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.