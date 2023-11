El extraño discurso de una mujer que avergonzó a su hija en plena fiesta de 15 y fue duramente cuestionado en las redes

El video se viralizó en las redes sociales. (X: @EsdeProfugos)

Las celebraciones de quince años suelen ser eventos llenos de alegría y emoción. Sin embargo, un reciente video viral reveló cómo una madre llevó el festejo de su hija a un nivel completamente nuevo.

En el clip que recorrió las redes sociales, una madre orgullosa no dudó en hacer una revelación sorprendente y controversial durante la fiesta de quince años de su hija, Kiara. Ante la mirada atónita de los invitados, la mujer expuso con lujo de detalles que la joven dominicana había experimentado su primera menstruación a la temprana edad de 12 años.

“¡Sus quince años! Y lo voy a decir en vivo también, que Kiarita a sus 12 años, cuando tuvo su primera menstruación, lo recibió con gozo, con alegría, estructura y felicidad. No hay vergüenza de decir esto porque son etapas de las mujeres, y me da gusto que Kiara pueda ver las cosas de esa forma, no con temor sino con alegría de enfrentarlo, prepararse, de hacerlo”, expresó la mamá, sin percatarse de la incomodidad evidente en el rostro de su hija.

Las redes sociales, especialmente TikTok, se inundaron con fragmentos adicionales de la celebración, revelando una Kiara visiblemente incómoda y poco entusiasta. En uno de los clips, se observa a la quinceañera mostrando una falta total de emoción al cortar su pastel y, en otro momento, rechazando la invitación a bailar con su padre en la pista.

La reacción en las redes fue inmediata, con usuarios expresando su consternación por la situación y cuestionando la necesidad de imponer este tipo de festividades a las jóvenes. Muchos consideraron que los adultos estaban robando el protagonismo a sus hijas, convirtiendo los quince años en una exhibición de sus propios deseos y aspiraciones.

El video cuenta con más de un millón y medio de reproducciones y supera los 11.000 “me gusta”. Asimismo, los comentarios más destacados de los usuarios fueron: “Dime que odias a tu hija sin decirme que odias a tu hija”, “Es una madre violenta. Exponer la intimidad de los hijos, también es maltrato” y “No había necesidad señora” son algunos de los mensajes.